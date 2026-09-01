Туристи кидають у Треві мільйони: що потім відбувається з цими грошима

Фонтан Треві / © wikipedia.org

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Знаменитий фонтан Треві в Римі щороку приносить близько 1,5 мільйона євро — саме стільки туристи кидають у воду монет, загадуючи бажання та сподіваючись колись повернутися до італійської столиці.

Про це пише Science Daily.

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У середньому щодня у фонтан потрапляє близько 3000 євро. Двічі на тиждень його частково осушують, а працівники збирають монети з дна, змітаючи їх у купи та відкачуючи спеціальним обладнанням.

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Гроші місто собі не залишає. Усі монети передають римському відділенню католицької благодійної організації Caritas.

Там їх рахують, обмінюють іноземну валюту та спрямовують кошти на допомогу малозабезпеченим, соціальні програми, їдальні та підтримку бездомних.

Наприклад, 2022 року з фонтану зібрали близько 1,4 мільйона євро. Частина цих грошей пішла на фінансування Caritas Emporium — соціального супермаркету, де люди з низькими доходами можуть отримувати товари першої необхідності.

Монети колись крали прямо з фонтану

Протягом десятиліть частину грошей із Треві забирав римлянин Роберто Черчеллетта, якого прозвали д’Артаньяном.

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З 1968 до 2002 року він приходив до фонтану ще до світанку та витягував монети за допомогою граблів і довгого магніту. За повідомленнями ЗМІ, в окремі дні йому вдавалося збирати близько тисячі доларів.

Тривалий час поліція не втручалася, оскільки юридичний статус монет у фонтані залишався нечітким. Зрештою чоловіка затримали у 2002 році.

За доступ до фонтану тепер треба платити

З 2 лютого 2026 року туристам потрібно платити 2 євро, щоб спуститися до зони безпосередньо біля чаші фонтану Треві.

У Римі пояснили, що нововведення має допомогти контролювати натовпи біля пам’ятки. 2025 року, за даними міської влади, фонтан зблизька відвідали близько 10 мільйонів людей, а в найзавантаженіші дні кількість туристів сягала 70 тисяч.

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Водночас традиція з монетами не змінилася: усі гроші, які туристи кидають у воду, як і раніше передають Caritas на благодійність.

Раніше ми писали, що італійське місто Наро на Сицилії приєдналося до населених пунктів, де покинуті будинки пропонують придбати лише за 1 євро. Однак символічна ціна нерухомості — лише початок витрат для майбутнього власника.

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