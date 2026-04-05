Туристи натрапили на схованку з золотом: знахідка оцінюється в 330 тисяч доларів

У лісі Чехії мандрівники натрапили на прихований скарб із золотих монет і прикрас. Його вага — близько 6,8 кг.

Автор публікації
Софія Бригадир
Скарб. Фото: Muzeum východních Čech Gradec Králové

У лісі в Чехії двоє туристів випадково натрапили на схованку із золотими монетами та коштовностями, яка, ймовірно, пролежала там майже століття. Вартість знахідки оцінюють у понад 330 тисяч доларів, однак її походження досі залишається загадкою.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

Інцидент стався в гірському районі Крконоше. Мандрівники помітили алюмінієву банку, заховану в щілині кам’яної стіни. Усередині виявили 598 золотих монет, складених у 11 стопок і загорнутих у тканину. За кілька кроків від першої схованки, приблизно за метр, вони знайшли ще один тайник — залізну скриньку. У ній зберігалися різні вироби з дорогоцінних металів: 16 портсигарів, 10 браслетів, срібний плетений гаманець, пудрениця, гребінець та ланцюжок із ключем. Загалом туристи винесли із лісу близько 6,8 кг цінного вантажу.

У музеї пояснили, що подібні «депо» — схованки з цінностями — відомі ще з доісторичних часів. Як зазначив керівник археологічного відділу Музею Східної Богемії Мірослав Новак, спершу такі схованки мали релігійне значення, а згодом використовувалися для збереження майна в неспокійні періоди з наміром повернути його пізніше. Водночас він підкреслив, що ця знахідка є незвичною через велику кількість дорогоцінного металу.

Фахівці вже дослідили монети за їхнім штампуванням. Встановлено, що вони були викарбувані у період від 1808 до 1915 року та походять із різних країн Європи — зокрема Франції, Туреччини, Бельгії, Румунії, Італії, Росії та Австро-Угорщини. Частина монет Австро-Угорщини має склад, який використовували до 1930-х років.

Через таке різноманіття визначити власника скарбу складно. У музеї зазначають, що наразі неможливо точно сказати, чи належали ці цінності чехам, німцям чи євреям.

Серед версій, які розглядають дослідники, — припущення, що скарб могли сховати люди, які тікали під час нацистської анексії регіону, або ж німці, які намагалися зберегти майно, побоюючись вигнання.

Попри грошову оцінку понад 330 тисяч доларів, у музеї наголошують: історична цінність цієї знахідки «незліченна».

«Музей планує виставити колекцію на показ після того, як туристам, які принесли колекцію до музею, буде виплачено 10-відсотковий гонорар за те, що знайшов її», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раншіе ми повідомляли, що на сільськогосподарських угіддях поблизу Мелсонбі в Північному Йоркширі археологи виявили масштабне сховище металевих виробів залізної доби, яке вже називають одним із найважливіших у країні.

