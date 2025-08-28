Туристи ночують на вулиці, щоб "захопити" басейн: що відбувається (фото, відео)

Море / © Pixabay

На популярному європейському курорті туристи довели боротьбу за лежаки до крайнощів — вони залишаються ночувати на шезлонгах біля басейну. Таке явище помітили відпочивальники з Великої Британії.

Про це пише видання Whats The Jam.

Як туристи займають місця

30-річний Бен Сміт із Шеффілда розповів, що ще за кілька годин до відкриття басейну більшість шезлонгів уже зайняті. Уночі лежаки вкриті рушниками або навіть людьми, які вирішили залишитися на них спати.

«Люди буквально сплять на шезлонгах, щоб ніхто не зайняв їхнє місце», — зазначив Сміт.

Вартість проживання у чотиризірковому готелі Gf Fanabe на острові Тенерифе становить £259 (близько 12 тис. грн) за ніч з особи.

Боротьба за лежаки / © скрін з відео

За правилами готелю, рушники з лежаків, залишених без нагляду, персонал має право прибирати. Саме тому частина відпочивальників ночує біля басейну, щоб формально залишатися на місці.

«Це виглядає трохи абсурдно. Я розумію мотивацію людей, але вони самі створюють проблему, від якої намагаються втекти», — додав Сміт.

Часто більшість шезлонгів зайняті лише рушниками, хоча фактично ніхто ними не користується. За словами туриста, неодноразово траплялися ситуації, коли для трьох людей вдавалося знайти лише одне вільне місце.

Втім, деякі відпочивальники проявляють доброзичливість — дозволяють користуватися незайнятими лежаками.

«З одного боку це приємно, але з іншого — чому тоді тримати рушник на тому, чим не користуєшся? Це радше прояв егоїзму», — зазначив Бен Сміт.

Дата публікації 17:36, 28.08.25

