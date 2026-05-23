Туристи проникли до вольєра вірусної мавпочки Панча: чим це закінчилося (фото)

Макака Панч / © Getty Images

У Японії правоохоронці затримали двох громадян США після того, як вони незаконно проникли до вольєра із макакою за окликом Панч, яка стала популярною Інтернет-сенсацією.

Про це пише Unilad.

Інцидент стався у зоопарку міста Ічікава, де тварина утримується разом із ще приблизно 60 макаками. За даними поліції, чоловіки навмисно перелізли через огорожу та потрапили у сухий рів навколо вольєра.

Затриманими виявилися 24-річний Рейд Джанай Дейсун та 27-річний Ніл Джабарі Дуан. Їх оперативно затримали працівники зоопарку, після чого передали поліції.

Повідомляється, що один із чоловіків був одягнений у яскравий костюм із маскою смайлика та окулярами, а інший знімав подію на відео. За попередніми даними, інцидент міг бути частиною онлайн-промоції, пов’язаної з криптовалютними проєктами.

Проникнення спричинило паніку серед тварин, однак жодна макака не постраждала. Працівники зоопарку змогли швидко зупинити порушників до того, як вони наблизилися до тварин.

Під час допиту підозрювані спершу надали неправдиві дані про себе, що додатково ускладнило справу. Наразі їм інкримінують насильницьке перешкоджання роботі зоопарку.

Макака Панч здобув популярність після серії вірусних фото, на яких він тримає плюшеву іграшку. Тварина стала відомою після того, як її мати відмовилася від неї після народження, і вона прив’язалася до іграшки як до джерела комфорту.

Після зростання популярності Панча кількість відвідувачів зоопарку різко збільшилася, що вже неодноразово спричинило дискусії про поведінку туристів та контент-креаторів у Японії.

У разі визнання винними чоловікам загрожує до трьох років ув’язнення або штраф.

