Фонтан Треві втратив 238 тисяч євро / © Unsplash

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Роками мандрівники з усього світу залишали дрібні монети у знаменитому римському фонтані Треві, сподіваючись колись знову опинитися в італійській столиці. Проте сьогодні цей щедрий грошовий потік хоч і не зупинився повністю, та все ж суттєво зменшився. Цьогоріч у фонтан накидали орієнтовно на 238 тисяч євро менше, ніж зазвичай.

Про це пише Bild.

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У фонтан Треві за цей рік накидали на 238 тисяч євро менше

Найімовірніше, на звичку туристів вплинуло нововведення: тепер, щоб підійти до пам’ятки, кожен охочий має заплатити 2 євро.

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За підсумками минулого року працівники дістали з 26-метрового каскаду в середмісті Риму 1,86 мільйона євро. Усі ці кошти вже шість років отримує організація «Caritas Roma», яка спрямовує їх на підтримку малозабезпечених і реалізацію соціальних ініціатив.

Однак журналісти The Guardian звернули увагу, що цьогоріч сума виловлених монет скоротилася орієнтовно на 238 тисяч євро. Експерти пов’язують це з квитками, які стали обов’язковими з лютого 2026 року.

Керівник Caritas Roma Джустіно Трінча припустив, що саме блокування безкоштовного доступу до фонтана могло вплинути на кількість монет у ньому.

Міська влада пішла на такий крок, аби впоратися з туристичним колапсом — щороку в сезон відпусток біля пам’ятки збиралося понад 4 мільйони людей. Через постійну тисняву там почастішали випадки крадіжок монет із води, територія швидко засмічувалася, а сама архітектурна споруда зазнавала пошкоджень.

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Тепер гроші за вхід поповнюватимуть бюджет на реставрацію та догляд за цим і сусідніми історичними об’єктами. За підрахунками муніципалітету, стартовий місяць роботи за новими правилами приніс місту понад 435 тисяч євро — фактично ці кошти «перетекли» з чаші фонтана до міської скарбниці.

В офісі римського Caritas поки не готові робити гучних висновків щодо фінансових втрат. Як пояснив речник організації, під час попередніх підрахунків цьогорічного збору монет з фонтана фахівці ще не сортували монети інших країн, а тому втрати можуть бути не такими значними.

Фонтан Треві примикає до фасаду палацу Полі в історичному центрі Риму. Будівництво монументального фонтану тривало 30 років — від 1732-го до 1762-го за ініціативи Папи Климента XII. Цей архітектурний ансамбль мистецтвознавці визнають еталоном бароко.

Світову славу локації принесло кіно: саме тут знімали легендарні сцени картини «Солодке життя», де головні ролі виконали Аніта Екберг і Марчелло Мастроянні.

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Фонтан Треві: останні новини

Нагадаємо, туристи щороку кидають у римський фонтан Треві близько 1,5 мільйона євро, а це близько 3000 євро щодня. Двічі на тиждень працівники частково осушують фонтан і збирають монети, які влада повністю передає католицькій благодійній організації Caritas.

Там кошти перераховують і спрямовують на підтримку бездомних, їдальні та соціальні програми, зокрема, на фінансування супермаркету Caritas Emporium для людей з недостатніми доходами.

Колись монети десятиліттями незаконно забирав місцевий житель Роберто Черчеллетта на прізвисько д’Артаньян — із 1968 по 2002 рік він до світанку витягував гроші за допомогою граблів та магніту, поки його зрештою не затримала поліція.

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