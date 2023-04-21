Тварини теж медитують: власники показали, в якій незвичній позі спить їхній кіт (відео)

У Інтернет-користувачів виникла істерику через дуже незвичайну позу для сну кота на відео, яке набрало понад 1,6 мільйона переглядів у TikTok.

Коли власники Сімби заходять у кімнату, вони звикли бачити, як бенгальський кіт спить у дивних, але веселих позах, часто залишаючи їх враженими тим, які саме пози він вважає комфортним.

У вірусному відео TikTok власник Сімби проходить через двері й бачить виснаженого кота, який лежить на спині, а задні лапи стирчать у повітрі. Власник Сімби Касі Сайм розповів Newsweek, що їхній улюбленець узяв за постійну звичку так спати і це їх дуже здивувало.

Химерна поза для сну, яка може здаватися більше собачою, ніж котячою, має дуже приємне значення. Коти часто інстинктивно сплять у позі, яка захищає їхні органи. Однак, якщо кіт розслаблений і спить, повністю оголивши живіт, це означає, що він щасливий.

За даними компанії з догляду за домашніми тваринами PetMD, кіт, який спить на спині, почувається безпечно та впевнено. Незважаючи на те, що це може виглядати мило і спокушати вас підійти і побешкетувати з котом, поки він так лежить, вам, ймовірно, не варто намагатися потерти їм живіт у цей час. Будити кота в ці моменти небезпечно.

Сайм, який живе зі своїм братом Фабі в Ораді, Румунія, сказав, що це велика честь бути власником Сімби і спостерігати за його кумедним темпераментом.

Сайм сказав: «Сімба має звичку весь час спати в такій безглуздій позі. Це ніби він демонструє свій унікальний стиль, навіть дивлячись на нас збоку, щоб перевірити, чи ми за ним спостерігаємо.

«Щоразу, коли я бачу, як Сімба дрімає в такій дивній позі, я не можу втриматися від сміху та роблю фото», — додав він. «Він виглядає таким чарівним безглуздим. Дивовижно, що він може так міцно спати, навіть розкинувшись таким чином».

Коли Сімбі вдається спати на спині, Сайм не просто думає, що коту комфортно, але й що він перебуває в стані, подібному до медитації.

Реакція TikTok-користувачів на відео була вражаючою для Сайма, який не може повірити, скільки уваги привернув Сімба після публікації відео 8 квітня.

«Реакція на кумедне відео про пози Сімби під час сну була приголомшливою. Люди просто не можуть натішитися цим химерним кошеням і його унікальними звичками дрімати. Відео швидко набуло популярності, і з тих пір ми насолоджуємося вихором сміху, коментарів і поширень», — додав Сайм.

Відео у TikTok зібрало понад 278 000 лайків і більше 900 коментарів від здивованих підписників.

Один глядач написав, що Сімба перебуває в «медитативному стані», а в іншому коментарі йдеться: «це я після кожного прийому їжі»

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