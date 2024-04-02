Тревел-модель на базі штучного інтелекту заробляє понад $20 000 на місяць – фото Лілі Рейн

Моделі зі штучним інтелектом сьогодні заробляють в Інтернеті шалені гроші.

Так, фітнес-модель Айтана Лопес має понад 300 000 підписників в Instagram, хоча вона навіть не є реальною людиною, Емілі Пелегріні, ще одна цифрова інфлюєнсерка, була названа найгарячішою моделлю світу, а "ідеальна дівчина" Лексі Лав заробляє понад 30 000 доларів на місяць на самотніх чоловіках.

Тепер ще одна віртуальна інфлюєнсерка потрапила до заголовків новин через свою популярність як туристична модель. Профіль Лілі Рейн на платформі Fanvue показує привабливу молоду жінку в різних мальовничих місцях в усьому світі, але той факт, що ці фотографії є повністю роботою штучного інтелекту, здається, не турбує її шанувальників.

Лілі Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

"Лілі є яскравим прикладом того, як творець заповнює прогалину в просторі туристичних інфлюєнсерів", - сказав творець Лілі в інтерв'ю Daily Star. "Вона може створювати ідилічні, мальовничі фотографії без тривалої подорожі та додаткових витрат на проїзд – і використовувати різні пори року, щоб залучити свою аудиторію. Використання пір року та модних подорожей для створення контенту та його монетизації – це великий бізнес. Лілі може мати вигляд як Кардашян, яка насолоджується щорічною гірськолижною подорожжю на найкращих гірських курортах, які можна купити за гроші".

Лілі Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

Багато моделей-мандрівниць все ще популярніші за цифрових конкуренток, таких як Лілі Рейн, але насправді їм доводиться докладати чимало зусиль для своєї фанбази. Їм доводиться вкладати значні ресурси у витрати на подорожі, відповідний макіяж і гардероб для кожної пори року і місця, їм потрібно складати плани поїздок і дотримуватися щільного графіка. ШІ-моделі, такі як Лілі, можуть з'являтися на приголомшливих фотографіях в екзотичних місцях всього за декілька кліків.

Лілі Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

За даними Fanvue, Лілі Рейн приносить близько $20 000 доходу щомісяця, і очікується, що вона стане набагато прибутковішою, коли ШІ стане більш масовим. І вона не єдина, хто просуває ШІ. Вілл Монанж, генеральний директор і засновник Fanvue, стверджує, що творці ШІ принесли 15% доходу Fanvue, що на 100% більше, ніж попереднього місяця, і очікується, що цей внесок значно зросте в майбутньому.

Очевидно, що цифрові інфлюєнсери зі штучним інтелектом стали настільки популярними, що деякі моделі-початківці скаржаться на те, що їм доводиться конкурувати з цими ідеальними аватарами.

Нагадаємо, 62-річна жінка віддала свої гроші шахраєві, який вдавав із себе Бреда Пітта. "Зірка Голлівуду" зізнався їй у коханні, але лише згодом вона зрозуміла, що це був обман.

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