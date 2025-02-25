Творець "капсули самогубця" розповів, що змушує людей помирати після потрапляння до машини

Творець капсули Sarco, який раніше порушив мовчання про те, що сталося під час першої смерті у пристрої, розповів більш детально про те, як вона працює.

Про це пише LADbible.

Пристрій, який часто називають "капсулою самогубців", був створений доктором Філіпом Нічке з метою забезпечити "мирну, надійну та безнаркотичну" смерть за 10 хвилин. Однак не обійшлося і без суперечок, особливо після того, як її почали використовувати минулого року.

23 вересня 64-річна американка вперше застосувала капсулу в Швейцарії, а лікар, який спостерігав за процедурою, був взятий під варту Федеральною поліцією Швейцарії.

За словами доктора Флоріана Віллетта, жінка померла "швидкою, мирною і гідною" смертю за допомогою цього пристрою, а Нічке пояснив цей процес у подкасті.

Ведучий подкасту How It Ticks Майк Конорс сказав Філіпу, що був "здивований", почувши, що це "безболісний" спосіб зробити це: "Тобто тіло не бореться, не задихається за киснем?". Філіп відповів: "Ні, потрібне дуже різке падіння кисню".

Він пояснив, що в основі капсули лежить ідея пластикового пакета, який використовують за задухи, і сказав: "Я почав шукати дизайнера, який би зміг перетворити пластиковий пакет на щось, що матиме гарний вигляд, і так розпочався проєкт".

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

Він порівняв капсулу з "естетичною" версією пластикового пакета, оскільки вона перекриває доступ кисню і створює середовище чистого азоту.

Філіп пояснив, що коли хтось сідає в капсулу і натискає кнопку, він "наповнює легені нульовим киснем, відбувається різке падіння рівня кисню в крові, що йде від серця, повз легені, до мозку". Доктор продовжив: "Рівень кисню різко падає, так що кров потрапляє до мозку без кисню. Ваш мозок негайно економить той невеликий запас кисню, який у нього є, і робить це швидко, доки ви не непритомнієте".

За його словами, ця речовина діє швидко, і "протягом двох вдихів" людина в капсулі непритомніє.

"Людина в капсулі залишається в середовищі з нульовим вмістом кисню, дихаючи легко, але без кисню. Це гіпоксія, ви непритомні. Потім, крок за кроком, вимикаються різні основні види діяльності, які контролюються вашим мозком", - розповів він.

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

За його словами, зупинка серця в середовищі з нульовим вмістом кисню займає від 5 до 10 хвилин, при цьому людина в капсулі "більшу частину цього часу перебуває непритомною".

Філіп сказав, що за нестачі кисню "відбуваються деякі м'язові скорочення, і ви бачите деякі некоординовані рухи кінцівок, які іноді можуть трохи збентежити когось із присутніх, хто не розуміє або не усвідомлює, що людина глибоко непритомна".

Він наполягає на тому, що ці рухи є нормальними і їх можна пояснити, але наголошує, що глядачі не повинні думати, що людина "жахливо проводить час і її катують до смерті. Це хтось, хто має мимовільну серію мимовільних м'язових рухів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "доктор Смерть" створює нову "капсулу самогубця", оскільки попередню вилучили через сліди задушення.

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