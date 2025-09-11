"Ти зіпсуєш моє весілля": наречена заборонила дружці фотографуватися через зовнішність

Наречена / © Getty Images

Неприємний інцидент стався у Великій Британії, де наречена попросила свою подружку не з’являтися на весільних фотографіях через її татуювання на руці. Ця історія, опублікована жінкою на Reddit, викликала обурення в мережі.

Про це пише Daily Mail.

Образливе прохання

Жінка розповіла, що її подруга, з якою вони дружать 20 років, запросила її бути подружкою нареченої на весіллі в Лондоні. Однак незадовго до події інша подружка нареченої повідомила їй, що наречена не хоче, щоб татуювання потрапило на фото. Згодом сама наречена написала, попросивши подругу «не з’являтися на фотографіях, щоб вона не зіпсувала їх» своїм татуюванням.

Жінка зазначила, що, хоча її татуювання і найбільші, інші подружки нареченої та сама наречена також мають видимі татуювання. Попри те, що вона погодилася, щоб «не псувати особливий день», ситуація її дуже засмутила.

Реакція мережі

Користувачі Reddit розкритикували наречену за її «надзвичайно неповажне ставлення». Більшість коментаторів порадили жінці взагалі не йти на весілля.

«Це дуже неповажно. Коли фотограф скаже „а тепер подружки нареченої“, а ти не вийдеш, хіба інші люди не запитають, чому?» — написав один з користувачів, вказуючи на принизливість ситуації.

Дехто запропонував їй вигадати відмазку, а інші порадили просто сказати правду. Були й такі, що порадили їй оголосити на весіллі, що її татуювання «псують естетику», тому вона не зніматиметься на фото. Багато хто дивувався, чому наречена не попросила подругу одягнути сукню з довгими рукавами або просто не використала фоторедактор. Втім, більшість зійшлася на думці, що якщо такі вимоги існують, то, можливо, така «подруга» цього і не варта.

