Тягнув до берега 40 хвилин: американець зловив гігантського блакитного сома

Чоловік може встановити рекорд.

В американському штаті Техас рибалка зловив великого блакитного сома вагою 14,3 кілограма.

Чоловік може встановити світовий рекорд, повідомляє видання For The Win.

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Зазначається, що Бен Крістенсен ловив рибу в річці Педерналес. Коли він помітив великого блакитного сома, то закинув вудилище, аби заманити рибу. Сом клюнув. Рибалка протягом 40 хвилин намагався витягнути його на берег.

"Він був старий, сліпий на одне око. Його шлунок був порожній, коли ми його обробили", - розповів чоловік.

Співробітники Управління рибальства внутрішніх водойм Остіна і Сан-Маркоса зважили і виміряли сома. Його оголосили рекордсменом. Своєю чергою, рибалка хоче подати дані про свій вилов до Міжнародної асоціації мисливських риб для встановлення нового світового рекорду.

Як повідомлялося, у Великій Британії 39-річний сантехнік Саймон Девідсон упіймав оселедцеву акулу атлантичну. Довжина спійманої акули становила 2,1 м. Вага - 250 кілограмів. Девідсон побив попередній рекорд: в 1993 році шотландський рибалка зловив оселедцеву акулу атлантичну, яка була 230 кілограмів.

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