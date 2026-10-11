Чоловік заліз до вольєра з тиграми: витівка закінчилася трагедією

Тигр розірвав чоловіка у зоопарку / © pexels.com

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У британському зоопарку Yorkshire Wildlife Park у Донкастері сталася смертельна надзвичайна подія: чоловік загинув у вольєрі з великими хижаками. Очевидці шокувального інциденту розповіли, що співробітники закладу робили все можливе, аби врятувати його життя.

Про це повідомляє Lad Bible.

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Люди у зоопарку намагалися зупинити жахливий напад тигра: подробиці інциденту

Трагедія трапилася у суботу, 10 жовтня. За наявними даними, чоловік, особу якого наразі не розголошують, самовільно проник на територію, де утримують амурських тигрів. За словами відвідувачів, які стали свідками події, на локації миттєво зчинилася паніка, коли присутні побачили, як чоловік опинився у сутичці з дикою твариною.

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Одразу після того, як у зоопарку почали лунати постріли, людей негайно евакуювали. Одна з очевидиць розповіла, що працівники зоопарку гарячково бігали територією та супроводжували людей до виходу.

«Панував хаос. Люди поруч із нами казали, що були біля вольєра з тиграми, коли побачили молодика, який перелазив через огорожу всередину. Там він спровокував тигрів, і ті відреагували агресивно. Дехто казав, що тигрів застрелили, інші стверджували, що використали газові балончики, аби загнати їх назад у вольєри», — поділилася жінка.

У поліції Південного Йоркширу підтвердили інформацію про те, що загиблий переліз через огорожу вольєра і зазнав агресивного нападу тварини, внаслідок чого дістав травми, несумісні з життям.

«Після інциденту тигр залишився у вольєрі. Загрози для широкого загалу немає. Нам відомо про відео, що поширюються в мережі, і ми закликаємо людей не ділитися цими шокувальними кадрами», — закликали у правоохоронних органах.

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Свідки трагедії на локації Land of the Tigers розповідають, що наглядачі зреагували миттєво, щойно побачили чоловіка у небезпечній зоні. На відеозаписах, які з’явилися у соцмережах, чутно, як відвідувачі намагалися криками відвернути увагу тигра, після чого співробітники закладу зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря.

Переляканий хижак зрештою відступив і сховався неподалік. Тварина травм не зазнала. Одразу після цього співробітники встановили навколо вольєра спеціальне чорне маскувальне огородження.

Тварина перебуває в порядку.

Очевидці також додали, що паркан був величезним, тож чоловік, який проліз до тигрів, ймовірно, дуже хотів це зробити.

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Спеціалізований комплекс Land of the Tigers відкрився 2011 року. Він займає спеціально облаштовану територію площею у два акри і створений для збереження амурських тигрів, адже вони перебувають під загрозою зникнення — у дикій природі залишилося трохи більше як 500. На території парку мешкають двоє представників цього рідкісного виду: самець на ім’я Алтай та самка Чуна.

Дика пума напала на дитину

Нагадаємо, в елітному районі Малібу, що в штаті Каліфорнія, дика пума напала на 11-річну дівчинку біля будинку, вкусивши її за руку, ногу та спину. Хижак також атакував матір, яка прибігла на крики. Врятувати дитину та її матір вдалося завдяки іншому члену сім’ї, який налякав хижака електрошокером.

Батьки одразу відвезли дівчинку до лікарні. На щастя, завдані травми не загрожували життю. Фахівці з дикої природи та правоохоронці розшукали пуму неподалік і знешкодили її, визнавши небезпечною для громадськості. Згодом проведене ДНК-тестування підтвердило, що саме ця тварина здійснила напад.

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