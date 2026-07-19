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Один із найкраще збережених і найповніших скелетів тиранозавра рекса (Tyrannosaurus rex), коли-небудь знайдених палеонтологами, встановив новий світовий рекорд на аукціоні.

Доісторичного хижака за окликом Гас продали на торгах аукціонного дому Sotheby’s у Нью-Йорку за 50,1 мільйона доларів, що зробило його найдорожчим динозавром в історії, пише Книга рекордів Гіннеса.

Покупець вирішив не розкривати своєї особи, а фінальна сума більш ніж удвічі перевищила попередню оцінку експертів.

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Торги відбулися 14 липня в Нью-Йорку. За унікальний експонат точилася напружена боротьба між сімома потенційними покупцями.

У результаті фінальна ціна разом із комісією аукціонного дому сягнула 50,1 мільйона доларів.

Таким чином Гас став першим динозавром в історії, який подолав позначку у 50 мільйонів доларів на аукціоні.

Своє прізвисько скелет дістав на честь покійного американського скотаря Гері “Гаса” Лікінга, на території ранчо якого й знайшли унікальні рештки.

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Тиранозавр Гас / © Sotheby's

Попередній рекорд також належав аукціону Sotheby’s.

17 липня 2024 року скелет стегозавра за окликом Апекс продали за 44,6 мільйона доларів, що тоді стало абсолютним рекордом.

До цього найдорожчими динозаврами були знамениті тиранозаври Стен і С’ю.

С’ю 1997 року продали за 8,36 мільйона доларів.

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Стен 2020-го встановив нову планку — 31,85 мільйона доларів.

А тепер Гас підняв рекорд ще майже на 20 мільйонів доларів.

Експерти зазначають, що це свідчить про стрімке зростання вартості унікальних палеонтологічних експонатів.

Особливу цінність скелету надає не лише його належність до найвідомішого хижака доісторичного світу. Гас вважається одним із найбільших і найкраще збережених екземплярів Tyrannosaurus rex, знайдених за всю історію палеонтології.

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За рівнем збереження йому можуть скласти конкуренцію лише декілька всесвітньо відомих скелетів, серед яких С’ю, що експонується у Філд-музеї в Чикаго, та Стен, який нині виставлений у Музеї природної історії в Абу-Дабі.

Хоча Гас зберіг близько 61 % оригінальних кісток, за масою це становить приблизно 80% всього скелета. Особливо добре зберігся його череп — майже 82% його кісток є оригінальними. Серед них — більшість знаменитих зубів тиранозавра, кожен із яких міг сягати 30 сантиметрів завдовжки.

Фахівці зазначають, що разом із потужною щелепною мускулатурою такі зуби забезпечували тиранозавру рексу один із найсильніших укусів серед усіх наземних тварин. Його сила оцінюється приблизно у 53 735 ньютонів. Для порівняння, це приблизно утричі більше, ніж максимальна сила укусу сучасного морського крокодила — найбільшого плазуна, який живе нині.

Тиранозавр Гас / © Sotheby's

Серед інших рідкісних особливостей Гаса — добре збережена фуркула (вилкоподібна кістка) та дві майже повністю збережені передні лапи, які дуже рідко трапляються у викопних рештках тиранозаврів.

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Після завершення реставрації скелет має приголомшливі розміри:

довжина — 11,6 метра

висота — 3,8 метра

довжина черепа — понад 1,2 метра

Гаса знайшли в окрузі Гардінг, штат Південна Дакота — одному з найвідоміших регіонів США, де регулярно знаходять скам’янілості динозаврів.

Розкопки тривали протягом трьох польових сезонів — від 2021 до 2023 року.

Над вилученням і очищенням кісток працювала команда мисливця за скам’янілостями Томаса Гейткампа.

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Сам власник ранчо Гері Лікінг багато років знав, що на його землі трапляються викопні кістки та зуби, і саме він запропонував розпочати дослідження ділянки, де зрештою і знайшли Гаса.

На жаль, скотар помер лише через рік після початку розкопок і не встиг побачити завершення відкриття, яке згодом увійшло в історію.

Ім’я нового власника поки що не розголошують. Втім, експерти припускають, що це не означає, що унікальний експонат назавжди залишиться в приватній колекції. З огляду на величезний інтерес до подібних знахідок, є висока ймовірність, що в майбутньому Гаса передадуть або нададуть для експонування одному з музеїв, де його зможуть побачити тисячі відвідувачів з усього світу.

Нагадаємо, вчені випадково виявили першу кістку динозавра з Антарктиди. Вона 40 років лежала в шухляді.

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