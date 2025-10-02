ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Тисячі галонів радіоактивних відходів скинуть у річку: що відомо

Понад 100 тисяч людей ризикують залишитися без безпечної води: суд у США дозволив скинути відходи з АЕС у річку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Радіактивні відходи

Радіактивні відходи

Федеральний суд США ухвалив рішення на користь компанії Holtec International, дозволивши їй скинути 45 тисяч галонів радіоактивної води з закритої атомної електростанції Indian Point у річку Гудзон. Суддя Кеннет Карас визнав закон штату Нью-Йорк, який забороняв такі дії, неконституційним.

Про це повідомило видання Daily Mail.

У серпні 2023 року в штаті ухвалили законопроєкт «Врятуйте Гудзон», що мав на меті посилити природоохоронні норми та заборонити скидання стічних вод із закритої АЕС. Документ підтримали законодавці й підписала губернаторка Кеті Хоукул.

Втім, Holtec, яка у 2021 році придбала АЕС після її остаточного закриття, оскаржила заборону. Юристи компанії наполягали, що Нью-Йорк перевищив свої повноваження, адже регулювання атомної сфери належить виключно федеральній владі. У компанії заявили, що скид не відбудеться негайно. Суд погодився, підтвердивши, що контроль за скидами здійснюють Комісія з ядерного регулювання США (NRC) та Агентство з охорони довкілля.

Варто зазначити, що очищену воду ретельно перевіряють і відбирають проби перед її спуском, а рівень радіоактивності становитиме лише невелику частку від річного ліміту у 3 міллібери.

Противники рішення вважають, що існують безпечніші альтернативи, наприклад зберігання води у герметичних контейнерах на території станції. Вони наголошують: річка Гудзон є джерелом питної води для понад 100 тисяч людей і важливою природною та економічною артерією регіону.

Нагадаємо, багатовіковий дуб, який вважається історичним скарбом, перемістять на 400 метрів, щоб звільнити місце для розширення дороги.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie