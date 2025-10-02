Тисячі галонів радіоактивних відходів скинуть у річку: що відомо

Радіактивні відходи

Федеральний суд США ухвалив рішення на користь компанії Holtec International, дозволивши їй скинути 45 тисяч галонів радіоактивної води з закритої атомної електростанції Indian Point у річку Гудзон. Суддя Кеннет Карас визнав закон штату Нью-Йорк, який забороняв такі дії, неконституційним.

Про це повідомило видання Daily Mail.

У серпні 2023 року в штаті ухвалили законопроєкт «Врятуйте Гудзон», що мав на меті посилити природоохоронні норми та заборонити скидання стічних вод із закритої АЕС. Документ підтримали законодавці й підписала губернаторка Кеті Хоукул.

Втім, Holtec, яка у 2021 році придбала АЕС після її остаточного закриття, оскаржила заборону. Юристи компанії наполягали, що Нью-Йорк перевищив свої повноваження, адже регулювання атомної сфери належить виключно федеральній владі. У компанії заявили, що скид не відбудеться негайно. Суд погодився, підтвердивши, що контроль за скидами здійснюють Комісія з ядерного регулювання США (NRC) та Агентство з охорони довкілля.

Варто зазначити, що очищену воду ретельно перевіряють і відбирають проби перед її спуском, а рівень радіоактивності становитиме лише невелику частку від річного ліміту у 3 міллібери.

Противники рішення вважають, що існують безпечніші альтернативи, наприклад зберігання води у герметичних контейнерах на території станції. Вони наголошують: річка Гудзон є джерелом питної води для понад 100 тисяч людей і важливою природною та економічною артерією регіону.

