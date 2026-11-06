Тисячі тарантулів виявили у брудних шкарпетках: моторошна знахідка в аеропорту

Тарантул. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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У міжнародному аеропорту імені Хорхе Чавеса в столиці Перу Лімі правоохоронці затримали трьох іноземців, які намагалися вивезти до Німеччини понад 3000 тарантулів. Павуків різних видів і віку контрабандисти заховали в брудних шкарпетках, розподіливши їх між трьома валізами. Серед вилучених особин виявили навіть види, які досі не описані наукою.

Про це повідомляє видання Gizmodo з посиланням на інформацію перуанської влади та агентство Agence France-Presse.

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Незвичайну знахідку митники зробили під час планового огляду багажу. Їхню увагу привернули підозрілі рухи всередині однієї з валіз. Після перевірки з’ясувалося, що в трьох багажних сумках перевозили тисячі живих павуків, захованих у брудних шкарпетках.

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За даними перуанської влади, затриманими виявилися двоє громадян Німеччини та один громадянин Польщі, які планували вилетіти до Німеччини. Усіх трьох заарештували. Тепер їм загрожує кримінальне переслідування за незаконне вивезення представників дикої фауни. Справу передали до компетенції спеціалізованої екологічної прокуратури Перу.

Представниця Національної служби лісового господарства та дикої природи Перу (SERFOR) Кора Суарес повідомила, що серед вилучених тварин були павуки на різних стадіях розвитку — від яєць і дитинчат до дорослих особин. Контрабандисти, за її словами, підібрали різні види, частина яких досі не має наукового опису.

Тарантули походили з кількох регіонів Перу, зокрема Хуніна, Лорето, Кахамарки, Куско та Ла-Лібертад. Під час попередньої ідентифікації фахівці встановили наявність виду Thrixopelma lagunas і павуків із роду Pamphobeteus. Крім того, серед вилучених особин були представники ще не описаних наукою видів із родів Antikuna та Avicularia.

За інформацією Gizmodo, один із затриманих є відомим дослідником тарантулів. Слідство припускає, що павуків могли вивозити для приватних колекцій, наукових досліджень або продажу представникам зооіндустрії.

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За словами Кори Суарес, вартість одного такого тарантула на європейському ринку може сягати 560 доларів. Таким чином, якби контрабандистам вдалося доставити всю партію до місця призначення, її потенційна вартість могла б перевищити 1,6 млн доларів.

Наразі вилучених павуків досліджують фахівці. Після завершення ідентифікації їх планують перевезти до спеціалізованого авторизованого центру розведення.

У SERFOR наголосили, що продовжать боротьбу з незаконною торгівлею дикими тваринами, яка завдає шкоди біорізноманіттю Перу. Влада також закликала громадян не купувати тварин, походження яких може бути пов’язане з контрабандою.

Нагадаємо, раніше прикордонники Кенії виявили понад 2000 садових мурах-маток, схованих у пробірках та рулонах серветок у багажі громадянина Китаю. Чоловіка заарештували в аеропорту за контрабанду. Слідство вважає його одним із лідерів міжнародної мережі, що постачає екзотичних комах до Азії та Європи.

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