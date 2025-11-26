Тиждень без соцмереж знижує депресію і тривожність / © Getty Images

Реклама

Відмова від соцмереж на 7 днів може покращити психічне здоров’я молодих людей.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open.

Вчені спостерігали за 295 молодими людьми віком 18–24 років, які добровільно погодилися на тижневий «детокс». Учасників попросили максимально обмежити соцмережі, скоротивши час користування з майже двох годин до 30 хвилин на день.

Реклама

Результати виявилися помітними:

симптоми тривожності знизилися на 16,1%

симптоми депресії — на 24,8%

прояви безсоння — на 14,5%

Найбільше полегшення відчули ті, хто вже мав більш виражені ознаки депресії. Водночас рівень самотності не змінився — дослідники припускають, що соцмережі відіграють і позитивну соціальну роль.

Співавтор роботи, професор Гарвардської медичної школи Джон Торос наголосив: повністю замінити лікування «детокс» не може, але може бути корисним додатковим методом. Він застеріг від надмірних очікувань — учасники вже мали мінімальні симптоми, а реакція різнилася.

Дослідження також показало, що користувачі частіше уникали «проблемних моделей поведінки» — залежності, негативних порівнянь, а не загального часу перед екраном. Водночас загальний час користування смартфоном навіть трохи зріс.

Реклама

У науковій спільноті тривають дискусії щодо того, чи справді соцмережі погіршують психічне здоров’я. Частина спеціалістів вважає, що надмірне використання — ключовий фактор депресії серед молоді. Інші ж наголошують: важливо не скільки часу проводять в онлайні, а що саме там роблять.

Деякі психологи критикують нове дослідження через можливий ефект очікування, адже учасники самі вирішили взяти участь і могли підсвідомо оцінювати свій стан позитивніше.

Попри це інші експерти вважають результати обнадійливими: коротка перерва від соцмереж часто дає швидше полегшення, ніж, наприклад, терапія, яка потребує більше часу.

Вчені наголошують, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи тривалими можуть бути позитивні ефекти та кому саме такі «цифрові детокси» допомагають найбільше.

Реклама

Нагадаємо, старше покоління накопичує мотлох, і ця звичка має пояснення. Причина не в упертості, а в життєвому досвіді.