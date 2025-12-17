У 1000 разів отруйніший за ціанід: турист ледь не загинув через маленького восьминога

Синьокільцевий восьминіг. Фото: Jens Petersen/CC BY 2.5

Британський турист дивом уникнув смерті під час відпочинку на Філіппінах, коли несвідомо взяв до рук одну з найотруйніших тварин у світі — синьокільцевого восьминога. Чоловік сприйняв крихітного молюска за безпечне дитинча і навіть зняв момент на відео.

Про це повідомило видання Times of India.

Запис з’явився в Instagram і швидко розлетівся мережею. Саме коментарі користувачів і застереження експертів змусили туриста усвідомити, наскільки небезпечною була ця зустріч. Лише тоді він дізнався, що тримав у руках істоту, чия отрута здатна вбити людину за лічені хвилини.

Синьокільцевий восьминіг в руках чоловіка. Відео: @decanterman

Синьокільцевий восьминіг — невеликий за розміром, часто не важчий за яблуко, але надзвичайно смертельний. У його організмі міститься тетродотоксин — потужний нейротоксин, який, за оцінками науковців, приблизно у тисячу разів сильніший за ціанід. Отрута блокує нервові імпульси, викликаючи швидкий параліч, утруднене дихання і може призвести до смерті протягом 10–30 хвилин. При цьому людина часто залишається при тямі.

Антидоту від цієї отрути не існує. Єдиний шанс на порятунок — негайна медична допомога і підтримка дихання до того моменту, поки токсин не перестане діяти. Без цього укус синьокільцевого восьминога може бути фатальним.

Ці молюски мешкають у прибережних водах Індо-Тихоокеанського регіону — зокрема біля Філіппін, Австралії, Індонезії та Японії. Вони часто ховаються серед каміння, коралів або на піщаному дні, через що нерідко опиняються поруч із туристами, дайверами та пляжниками.

Морські біологи вважають, що цього разу чоловіку просто пощастило: синьокільцеві восьминоги не агресивні й зазвичай кусають лише тоді, коли відчувають загрозу. Інцидент став черговим нагадуванням для мандрівників — не торкатися невідомих і яскраво забарвлених морських істот, адже за привабливим виглядом може ховатися смертельна небезпека.

