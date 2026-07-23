108-річна Сьюзен Янг Браун / © Ліннетт Янг Овербі

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Мешканка США Сьюзен Янг Браун відсвяткувала 108-й день народження, продовжує самостійно водити автомобіль та живе у власному будинку. Жінка поділилася п’ятьма простими правилами довголіття, які допомогли їй зберегти здоров’я, яскравий розум і неймовірну енергію.

Про це пише Today.

У віці 108 років Сьюзен з Довера самостійно водить синій Subaru, живе у власному будинку та щодня займається фізичними вправами. Столітня американка уже понад 80 років перебуває за кермом і нещодавно продовжила водійські права до 2033 року — тоді їй виповниться 115 років.

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«Щоб поїхати до магазину, я маю сісти за кермо. Куди б я не хотіла поїхати, мені потрібно їхати за кермом. … Я досвідчена водійка. Я намагаюся бути дуже обережною», — сказала Браун.

Її син Джим Янг називає матір «дивовижною» та сильною. Донька Ліннетт Янг Овербі каже, що її мати «сама по собі надзвичайна, а тепер вона ще й досить відома».

На початку року Браун відсвяткувала 108-річчя на великій вечірці, серед гостей якої був губернатор Делаверу.

Яким було життя 108-річної жінки?

Її життя почалося зовсім в інших умовах. Сьюзен народилася 24 квітня 1918 року на фермі в Лінкольні, штат Делавер. Вона з батьками та дев’ятьма братами й сестрами жила в будинку без електрики та водопроводу.

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У початковій школі для темношкірих дітей Браун захопилася своєю вчителькою і вирішила сама присвятити життя педагогіці.

«Однією з найважливіших речей, про які я тоді думала, було здобути освіту і стати вчителькою», — розповіла жінка в інтерв’ю про своє життя.

У той час у районі не було безкоштовних старших шкіл для темношкірих учнів. Тому родина платила за навчання Браун у старшій школі при Делаверському державному коледжі. Згодом Сьюзен вступила до Делаверського державного університету та закінчила його 1945 року зі ступенем бакалавра за спеціальністю «початкова освіта». Сьогодні вона є найстаршою з нині живих випускниць цього закладу.

Сьюзен Янг Браун у юності / © Ліннетт Янг Овербі

Браун пропрацювала вчителькою 30 років, розпочавши кар’єру в однокімнатній школі. Крім того, вона допомагала своєму першому чоловікові вести автобусний бізнес. 1977 рокку жінка вийшла на пенсію, а у своєму будинку живе вже понад сім десятиліть.

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Секрети довголіття 108-річної жінки

«Я не знаю, чому живу так довго. Я просто намагаюся дбати про себе», — каже Браун.

Своє довголіття вона пов’язує з кількома простими звичками.

Регулярні фізичні вправи

Щоранку Браун сідає на підлогу і близько 10 хвилин виконує вправи на розтяжку, зміцнення м’язів і розвиток рівноваги.

«Потім я встаю, притуляюся до стіни і вправляю ноги. Я стежу за тим, щоб мої ноги отримували навантаження», — каже вона.

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Син жінки зізнається: «Вона робить те, чого я не можу».

«Я можу рухатися краще за нього», — жартома відповідає його мати.

Завдяки регулярним вправам Браун пересувається без тростини чи ходунків. Тричі на тиждень вона самостійно їздить до Modern Maturity Center у Довері, де бере участь у танцях на стільці та спілкується з іншими літніми людьми.

108-річна Сьюзен Янг Браун / © Ліннетт Янг Овербі

Здорове харчування

Серед улюблених продуктів Браун називає курятину та фрукти. Майже щодня вона їсть яблуко, а також любить персики та чорницю. На сніданок довгожителька зазвичай п’є чашку чорної кави, їсть заморожену вафлю та п’є журавлинний сік. Браун уникає смаженої їжі.

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«Звичайно, я її люблю, але знаю, що не повинна її їсти, тому не їм», — каже вона.

Також жінка не вживає алкоголь і намагається не їсти цукор.

«Я люблю солодке, але, мабуть, просто уникаю його заради свого здоров’я», — каже Сьюзен.

Водночас Браун має один виняток — її улюблений торт із 7UP, який вона готує для сімейних зустрічей.

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108-річна Сьюзен Янг Браун / © Ліннетт Янг Овербі

За словами Овербі, у 108 років її мати приймає лише один препарат — ліки для контролю артеріального тиску. Довголіття, схоже, є сімейною рисою: одна із сестер Браун прожила до 103 років.

Незалежність

Браун була одружена двічі. Після смерті другого чоловіка вона не захотіла знову виходити заміж.

«Саме так. Я не збираюся доглядати за ще одним чоловіком. Коли я залишилася сама, то вирішила, що мені не потрібен хтось, хто буде про мене піклуватися, я сама про себе дбаю. Тож, щоб жити здоровим життям, потрібно самому ухвалювати рішення», — каже вона.

Водіння автомобіля та життя у власному будинку залишаються для Браун важливими символами самостійності.

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«Вона дуже, дуже хоче зберігати свою незалежність якомога довше», — зазначає Овербі.

Постійна зайнятість розуму

Сьюзен Браун багато читає, особливо любовні романи. Вона також любить розгадувати головоломки та грати у словесні ігри. Крім того, жінка активно бере участь у житті громади: відвідує церкву, спілкується з людьми в Modern Maturity Center та зустрічається з членами свого жіночого товариства. Довгожителька є довічною членкинею Phi Delta Kappa Alpha Pi Chapter.

Браун також стежить за сімейними зустрічами та іншими заходами, у яких бере участь її родина.

«Вона дуже організована. Вона завжди стежить за тим, щоб, куди б не пішла, у неї був із собою невеликий календар», — каже син.

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108-річна Сьюзен Янг Браун із родиною (у центрі) / © Ліннетт Янг Овербі

Подорожі та відкриття нового

За своє життя Браун побувала в багатьох країнах і штатах США. Аляска та Гаваї стали штатами, коли вона працювала вчителькою, тож жінка відвідала обидва. На Алясці вона побувала двічі. Також Браун подорожувала Іспанією, Португалією, Бразилією та іншими країнами.

«Мені подобалися мої подорожі», — каже Сьюзен.

Найбільше їй сподобалися Гаваї: «Гаваї. Там дуже красиво».

До слова, найстаріший лікар світу, який дожив до 103 років, перед смертю назвав три правила довголіття. Перше — постійно тренувати мозок. Друге — не жити з ненавистю та уникати образ, оскільки накопичений негатив і стрес руйнують фізичне та психічне здоров’я. Третє — у всьому дотримуватися помірності та балансу, не впадаючи в жорсткі обмеження, але контролюючи надлишки.

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