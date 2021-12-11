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У 21-річної дівчини на 32 тижні вагітності живіт майже плоский: чому так сталось

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У 21-річної дівчини на 32 тижні вагітності живіт майже плоский: чому так сталось

thesun.co.uk

Дівчина розповіла, що люди часто не вірять у те, що вона вагітна.

У Великій Британії мешкає жінка, в якої на 32 тижні вагітності живіт практично плоский. Через це її звинувачують в тому, що вона морить себе голодом або ж навіть бреше про вагітність. 

Про це пише thesun.co.uk

21-річна Брук Барклай мешкає у Единбурзі. Вона на 32 тижні вагітності та чекає вже другу свою дитину. Проте до 16 тижня вагітності її живіт був повністю плоским, а на 32 тижні вагітності він заледве помітний, що не є типовим на такому терміні. 

Жінка розповідає, що люди не вірять у її вагітність та часто звинувачують в тому, що вона голодує або просто бреше. 

Брук пояснила, що причина того, що її живіт менший полягає у нахилі матки. Її матка вигинається назад, а не вперед.

© thesun.co.uk
thesun.co.uk

 "Причина того, що у мене маленьке пузо, в тому, що у мене загиб матки. Я знала об цьому в час останньої вагітності, і це ніяк не впливає на дитину", - пояснила жінка. 

Брук також додала, що її медики розповіли, що через таку особливість части жінки не знають про свою вагітність аж до пологів. 

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