У 86 років померла володарка найдовших нігтів на ногах у світі: через них від неї пішов чоловік (фото)

Вона встановила рекорд ще на початку 90-х.

У США померла рекордсменка з найдовшими нігтями на ногах Луїза Голліс з Комптона, штат Каліфорнія. Їй було 86 років.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Луїза почала відрощувати нігті на ногах 1981 року. Вона надихнулася відростити їх після того, як побачила телевізійну програму про найдовші нігті.

Коли 1991 року було проведено вимірювання для встановлення рекорду, сумарна довжина всіх 10 нігтів на ногах становила 220,98 см. У Книзі рекордів Гіннеса 2004 року зазначалося, що кожен ніготь на нозі в середньому був завдовжки з ширину сторінки в самій книжці. Це була найбільша довжина, коли-небудь зафіксована для її нігтів на ногах.

"Вони стали такими довгими, що я більше не могла ходити, якщо не підпирати п'яту", - розповіла вона 1999 року. "Щоліта я завжди дозволяла їм рости довше. Наступного літа вони були надто гарними, і я просто ненавиділа їх обрізати. І ось... Я не обрізала!".

Луїза Голліс / Фото: Guinness World Records

2007 року у Книзі написали: "Вона рідко носить взуття, але коли носить, воно повинно бути з відкритим носком і мати підошву завтовшки щонайменше 7,62 см, щоб її нігті не волочилися землею".

Так і було, коли Луїза з'явилася на шоу Еллен Дедженерес на початку нульових у віці 68 років і продемонструвала свої розкішні нігті на ногах на національному телебаченні США.

Еллен запитала: "Якби вам довелося бігти з будь-якої причини...". На це Луїза відповіла: "Я просто йду м'яко і несу велику палицю".

А коли ведуча запитала, чи є у неї хлопець, вона пожартувала: "Так... Не буду називати його імені. Я хочу, щоб кожен думав, що він єдиний!".

Луїза Голліс / Фото: Guinness World Records

Через довжину нігтів вона могла носити лише відкриті босоніжки, тому уникала зайвий раз виходити на вулицю: "Я або просто залишаюся вдома, або беру ковдру і закутуюся в неї".

Тоді Луїзі подарували виготовлені на замовлення теплі черевики з вирізаними пальцями.

Народивши 12 дітей, Луїза в подальшому житті була самотньою і ні про що не шкодує. "Справа в тому, що мій чоловік був настільки засмучений увагою, яку вони привертали, що сказав мені: "Або нігті, або я". Я відповіла: "Ти зі мною вже 22 роки, можеш розлучатися. Нігті нові".

Про смерть рекордсменки повідомила її донька Дана. Вона подякувала представникам Книги рекордів Гіннеса: "Велике спасибі за те, що зробили її знаменитою! Нехай Бог благословить вас".

Нагадаємо, нещодавно помер найстаріший чоловік світу. 112-річний Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада.

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