У американських Діснейлендах вперше з’явилися темношкірі Санта-Клауси

У компанії вважають, що у такий спосіб різдвяний персонаж покаже різноманітність навколишніх спільнот.

Під час святкування цьогорічного Різдва в США вперше за 66-річну історію компанії Діснейленд у тематичних парках з’являться Санта-Клауси із темним кольором шкіри.

Як повідомляє CNN, Чорного Санту вже помітили у деяких містах.

Зокрема, різдвяні персонажі з темним кольором шкіри були в Діснейленді міста Анахайм (штат Каліфорнія) і в парку Walt Disney World Resort у місті Лейк-Буена-Віста (штат Флорида).

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Прессекретар компанії Walt Disney повідомив, що Санта-Клаус представлений “по-різному”, щоб таким чином показати різноманітність навколишніх спільнот як у парках Disneyland, так і Walt Disney World Resort.

Користувачі Мережі в США по різному реагують на таке нововведення. Хтось висловлює радість з цього приводу, а дехто зауважує, що “всі знають, що Санта — не темношкірий”. На це один з коментаторів резонно зауважив, що "всі знають, що Санта — несправжній".

Нагадаємо, студія Disney знімає фільм Sneakerella, у сюжет якого покладена популярна казка "Попелюшка". У стрічці-римейку головну героїню казки перетворять на темношкірого продавця кросівок.

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