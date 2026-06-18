У барах не залишилося пива: шотландці повипивали всі запаси Бостона за кілька днів

Шотландські фанати випили все пиво у Бостоні / © Unsplash

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У Бостоні заклади зіткнулися з безпрецедентним дефіцитом пива через наплив шотландських футбольних фанатів, які прибули на чемпіонат світу 2026 року. Для збірної Шотландії це перша участь у мундіалі за останні 28 років. Ця подія спровокувала масштабний виїзд уболівальників за океан.

Про це пише Espn.

Шотландці випили всі запаси пива в барах Бостона

Пресслужба Boston Beer Co. повідомила, що з четверга по неділю представники фанатського руху «Tartan Army» випили в чотири рази більше алкоголю, ніж бар зазвичай продає під час тривалих святкових вихідних. Вони випили більше, ніж випивають американці на День Незалежності США.

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Фірмовий бренд Boston Lager повністю закінчився, через що менеджменту довелося організувати екстрену доставку продукції в суботу вранці та запланувати додаткові поставки на весь тиждень.

«Ми ніколи не бачили нічого подібного», — каже працівник бару Біллі ДеКейн.

З аналогічною проблемою зіткнулися й інші локації міста. Представники фан-руху та власники пабів зазначають, що шотландці майже повністю спустошили місцеві запаси алкоголю.

«Практично все. У нас закінчилося все», — підтвердив власник бару The White Bull Tavern.

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«Там є 20 сортів розливного пива, зокрема багато, які можна придбати лише в барі, але вони пили фактично лише бостонський лагер. Цього тижня ми робимо додаткові поставки», — кажуть постачальники пива.

Масштаби споживання алкоголю вразили навіть ті заклади, які звикли до традиційних ірландських святкувань. Обсяги продажів у барах втричі перевищили показники Дня святого Патрика.

Приводом для гучних святкувань, які тривали до самого ранку, стала перемога збірної Шотландії над Гаїті з рахунком 1:0 на стадіоні «Джиллетт» у суботу ввечері.

Наступний поєдинок на ЧС-2026 збірна Шотландії проведе цієї п’ятниці проти Марокко.

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Як зрозуміти, що у вас проблеми з алкоголем

Нагадаємо, відома журналістка та письменниця Брайоні Гордон відверто розповіла Daily Mail про свою багаторічну боротьбу з важкою алкогольною залежністю, яка ледь не довела її до самогубства.

У серпні 2017 року жінка нарешті звернулася до реабілітаційного центру. Перебуваючи у повній тверезості, Брайоні виділила шість неочевидних ознак проблемного вживання алкоголю.

Серед цих симптомів — поява безлічі жорстких правил для контролю випивки та регулярна зміна улюбленого напою нібито через шкоду конкретного виду алкоголю. Також тривожними сигналами є нав’язливе проходження тестів на алкоголізм заради самозаспокоєння, планування життєвого графіка навколо вечірньої випивки, регулярні екзистенціальні кризи й параноя замість звичайного похмілля

Гордон підсумовує: якщо людина взагалі ставить собі запитання про наявність залежності, вона, найімовірніше, уже знає ствердну відповідь, і в цьому визнанні немає нічого ганебного.

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