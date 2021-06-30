У Барнаулі олень напав на дресирувальницю: у соцмережах говорять про жорстокість до тварин

Працівники цирку швидко відтягнули тварину, притиснувши до підлоги.

У російському Барнаулі гастролює цирк "Маска". Один з номерів полягав у тому, що леопард чіпляється кігтями за обруч і кілька секунд літає на ньому під куполом. У деяких глядачів такий перформанс викликав переживання за тварину, яка змушена чіплятися за реквізит, аби не зірватися. Інший елемент видовища і зовсім міг закінчитися трагедією: в ході сцени олень напав на помічницю, різко кинувшись на неї і вдаривши рогами.

Як пише видання Mirror, дівчина не отримала серйозних травм. Сам інцидент, за версією дресирувальників, стався через неправильно встановлений реквізит, і звір злякався.

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Тим часом у соцмережах виникла дискусія з приводу заборони на використання тварин у циркових виставах. Як зазначено на афіші цирку "Маска", в його програмі є леопард, папуги, мавпи, американська носуха, африканський страус, австралійський кенгуру, північний олень і поні породи Фалабелла.

Circus trainer gored by deer after trying to make it perform in front of crowdhttps://t.co/k6cjMDO6ft pic.twitter.com/LDrOVbFLEV — The Mirror (@DailyMirror) June 30, 2021

Представниця групи захисту прав тварин "VITA" Ірина Новожилова закликала до заборони всіх цирків з живими тваринами, які залишаються популярними в Росії.

"Ніякі циркові умови не будуть гуманними по одній простій причині - навчання йде поряд з жорстокістю. Цирки завжди безмежно жорстокі. І цирки з тваринами слід заборонити", - йдеться у заяві зоозахисниці.

Скріншот відео.

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