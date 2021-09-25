У Башкирії селяни налякалися "випромінювання" 5G і трактором знесли вежу мобільного зв'язку

Люди не дозволяли встановлювати вежу.

Мешканці одного з сіл Башкирії злякалися "випромінювання" 5G з вежі стільникового зв'язку.

Про це повідомляє Тelegram-каналі "Випускайте Кракена!".

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На знімках, які опублікував канал, видно, що трактор зніс вежу стільникового зв'язку одного з операторів.

За словами людей, вони не давали свого дозволу на встановлення вишки. Утім, вони дуже непокояться за власне здоров'я. Саме тому орендували трактор, аби той повалив металеву конструкцію. А потім зламали вишку.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. Один із мобільних операторів встановив на даху місцевого магазину обладнання для покращення мобільного зв'язку. Це не сподобалось місцевим селянам.

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