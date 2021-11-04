У Бельгії жінка зірвалася 30-метрової висоти під час спроби зробити селфі на скелі

Тіло жінки знайшли у річці, яка текла внизу урвища.
У бельгійській провінції Люксембург (не плутати з однойменною державою — Ред.) 33-річна Зої Снукс впала з 30-метрової висоти під час спроби зробити селфі на скелі.
Про це інформує New York Post.
Жінка, послизнувшись, зірвалася з урвища поблизу селища Надрін у провінції Люксембург і впала у річку Урт.
Її тіло знайшла команда рятувальників, до складу якої входили поліція, пожежники, аквалангісти. Чоловік Зої Йоері Янссен, за якого вона вийшла заміж у 2012 році, розповів виданню, що вони вирушили у подорож до мальовничого місця.
"Від моменту пандемії ми їздили Європою на нашому фургоні та робити гарні фотографії", — сказав він.
Зої попросила чоловіка приглянути за їхніми собаками, а сама пішла до скелі. Коли Янссен повернувся до неї, на місці вже нікого не було. Єдине, що він встиг побачити — хмару пилу над урвищем.
"Фотографування було її пристрастю. Я одразу розблокував її телефон і побачив, що вона зробила фото на краю скелі. Її останнє селфі", — зазначив чоловік.
Нагадаємо,що в Іспанії дружина зафільмувала смерть власного чоловіка, який стрибнув зі скелі в море, щоб урятувати подругу.
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