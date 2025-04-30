У Бельгії відбувся 5-й чемпіонат Європи з імітації крику чайок

Чайки

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27 квітня 2025 року в бельгійському прибережному містечку Де-Панне пройшов п’ятий чемпіонат Європи з імітації крику чайок. Це незвичний, кумедний і водночас екологічно орієнтований захід, покликаний звернути увагу на співіснування людей і морських птахів. Турнір, що розпочався ще у 2022 році, перетворився на популярне щорічне шоу, що поєднує креативність, акторську майстерність та обізнаність про природу.

Як проходить чемпіонат

Змагання традиційно відбуваються у трьох категоріях — індивідуальній дорослій, юніорській (до 16 років) та груповій, яку організатори називають «колонією». Учасники виходять на сцену, перевтілені в чайок — із костюмами, гримом і театральною поведінкою, — і виконують характерні звуки цих птахів: крики, зойки, пронизливі репліки, типові для приморських локацій.

Виступи оцінює п’ятиособове журі: кожен суддя має дати максимум 15 балів за звукову частину і до 5 балів за артистизм і поведінку, що імітує чайку. Найвищий бал — 100.

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Учасники чемпіонату

Переможці 2025 року

У дорослій категорії перемогу здобула Анна Бринальд з Данії — блогерка, яка спеціалізується на імітації звуків птахів і навіть має окрему TikTok-рубрику, присвячену чайкам. Вона вразила журі влучним поєднанням голосу й акторської гри: у сценічному образі з білим пір’ям, гримом і видовищною пантомімою вона буквально «перетворилася» на морську чайку.

Переможниця в дорослій категорії

У юніорській категорії перемогу вдруге поспіль здобув 10-річний Купер Воллес із Честерфілда, Велика Британія. Його виступ вразив журі точністю звуку та переконливою поведінкою, що імітувала чайку. Купер розпочав своє захоплення після випадку, коли чайка намагалася вкрасти його бутерброд на пляжі. Його молодша сестра Шелбі, 7 років, також взяла участь у змаганні, пообіцявши перемогти брата наступного року.

Переможець у юніорській категорії

Групову номінацію виграла італійська команда «Gabbiani Partigiani», яка запам’яталася колективним номером із синхронними криками та танцювальним номером, стилізованим під чайчину зграю в польоті.

Мета заходу

Чемпіонат Європи з імітації крику чайок організував Клод Віллар — педагог і комік-аматор із двадцятирічним досвідом, який мешкає у Західній Фландрії. Він започаткував цей захід із метою змінити ставлення до морських чайок і сформувати більш позитивний образ цих птахів у суспільстві.

За словами Клода, у Бельгії між людьми та чайками склалося своєрідне «тертя». Він переконаний, що птахів несправедливо звинувачують у негараздах, які насправді спричинені людською діяльністю. Чайок часто критикують за різкі звуки, за те, що вони крадуть їжу чи гніздяться біля житлових будинків. Але, як наголошує Віллар, самі ж люди провокують таку поведінку птахів, залишаючи сміття або підгодовуючи їх у непридатних для цього місцях.