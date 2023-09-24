У Білорусі керівник підприємства шокував жінок інсталяцією (фото)

Біля адміністрації підприємства меліоративних систем у Брестській області Білорусі з’явилася інсталяція “Я ❤️ПМС”, виконана у кольорах державного прапора цієї країни.

Як повідомляє виданням “Підйом”, цей витвір приголомшив насамперед жінок, для яких таке скорочення асоціюється із синдромом, який заведено називати “критичними днями”.

Керівник організації Сергій Юшкевич зізнався, що територію прикрасили за його ініціативою. Каже, що його працівники не заперечують проти цієї інсталяції.

“Роботи багато, а так народ трохи розслабився, посміхнувся. Для жінок це означає одне, для працівників інше. Це для працівників насамперед”, - стверджує він.

Міняти неоднозначну абревіатуру директор не збирається.

"А навіщо? Ми називаємось ПМС. Так називаються всі підприємства меліоративної галузі Білорусі. Нормальні люди зрозуміють, де ми працюємо, а решта… Тут можна 20 разів розшифрувати по-різному”, - впевнений директор ПМС.

Нагадаємо, у Польщі кандидатка у депутати до Сейму Емілія Скібінська агітує виборців, роздаючи їм ароматизовані презервативи. Вона каже, що хоче таким чином переконати молодь взяти участь у виборах.

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