У Ботсвані знайдено другий за величиною алмаз у світі: вага знахідки – майже пів кіло

Знайдений мінерал також є найбільшим дорогоцінним каменем, який існує зараз.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond виявила на руднику "Карове" в Ботсвані алмаз вагою 2492 карати або 498,4 грами, що робить його другим за розміром серед усіх коли-небудь знайдених людьми і найбільшим серед існуючих зараз.

Про це пише Bloomberg.

Знайдений дорогоцінний камінь поки що не отримав власного імені. Також наразі невідома і ювелірна якість каменю. У компанії Lucara Diamond про свої плани на знахідку нічого не повідомили.

Виявити унікальний камінь допомогла спеціальна рентгенівська технологія Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, яка розроблена саме для пошуку та вилучення в цілому вигляді великого дорогоцінного каміння. Компанія встановила її у 2017 році, після того, як двома роками раніше на тому ж руднику було знайдено великий алмаз.

Де знаходиться найбільший алмаз у світі

Перше місце за величиною вже понад сто років займає знаменитий "Куллінан", знайдений у 1905 році в Південній Африці. Його вага до огранювання складала 3106,75 карата або 621,35 грама.

Але майже одразу після виявлення каменю його розкололи на понад сто частин. Після огранювання та полірування "Куллінан" став частиною скарбниці британської корони. Найбільший з огранених уламків "Куллінана", діамант під назвою "Велика зірка Африки" вагою 530,2 карата, прикрашає скіпетр короля Едуарда VII.

Найбільші алмази, знайдені на копальні "Карове"

За останні дев'ять років на руднику "Карове" було знайдено кілька великих алмазів.

У 2015 році було знайдено алмаз вагою понад 1100 каратів. Він отримав ім'я Lesedi La Rona ("Наше світло") і в 2017 році був проданий у цілому вигляді без огранювання за 53 млн доларів ювелірному бренду Graff.

У 2019 році було знайдено ще один сіро-чорний алмаз — Sewelô ("Рідкісна знахідка") вагою 1758 каратів. Проте камінь виявився не ювелірної якості. У 2020 році Lucara Diamond повідомила, що спільно з Louis Vuitton займеться перетворенням "Рідкісної знахідки" в колекцію діамантів, розділивши його на частини і вибравши уламки, які підходять для ювелірних цілей.

У серпні минулого року в "Карове" знайшли ще один із найбільших у світі алмазів вагою 1080 каратів. Крім розмірів камінь виявився дивовижної чистоти та прозорості і був віднесений до категорії IIа – алмазів вищої якості. У всьому світі частка такого каміння становить лише 1–2%.

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