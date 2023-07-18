У Бразилії 65-річний мер міста одружився з 16-річною і працевлаштував 36-річну тещу

16-річна дружина пообіцяла повернутися з медового місяця до початку навчання.

У Бразилії 65-річний мер міста Араукарія одружився з 16-річною дівчиною і працевлаштував в адміністрації свою новоспечену тещу.

Про це передає The Sun.

65-річний Хіссам Хусейн Дехайні одружився з 16-річною переможницею місцевого конкурсу краси. Після весілля молодята гайнули у медовий місяць на Кариби.

Представники мерії кажуть, що Дехайні відпустка на місяць – саме вчасно, щоб його молода дружина повернулася до школи, коли в серпні розпочнеться новий семестр.

За деякими повідомленнями, Кауане Камарго виповнилося 16 всього за кілька днів до церемонії одруження.

Мер був одружений шість разів / Фото: thesun.co.uk

Весілля викликало широкий суспільний резонанс у муніципалітеті Араукарія, що в бразильському штаті Парана. Крім осуд через велику різницю у віці, меру дісталося за те, що він призначив свою 36-річну тещу Марілен Роде новим муніципальним секретарем культури та туризму. Посаду в мерії отримала і тітка нареченої Елізанжела Роде.

Після того піднявся скандал і прокуратура штату Парана оголосила, що вивчає питання про те, чи використовував мер свій вплив як державний чиновник для найму членів сім’ї на державні посади. На період слідства Марілен Роде була усунена з посади.

Фото: thesun.co.uk

Хіссам Хусейн Дехайні, батько 16 дітей, був одружений шість разів і уперше одружившись у 1980 році. Також він має судимість за наркотики. Прокуратура стверджувала, що він захищав торговців наркотиками та підкуповував поліцейських для захисту. Він не був засуджений за жодним звинуваченням.

Раніше повідомлялося, що 83-річна бабуся пішла від свого 37-річного чоловіка.

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