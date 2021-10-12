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У Бразилії чохол від телефона із зображенням Халка врятував чоловіка від кулі

У Бразилії чохол від телефона із зображенням Халка врятував чоловіка від кулі

На чоловіка напали грабіжники.

Мешканця бразильського міста Петроліна від кульового поранення врятував чохол від смартфона із зображенням супергероя Marvel - Халка.

На чоловіка напав озброєний грабіжник, повідомляє видання New York Post.

Перед втечею грабіжники вистрілили у нього. Чоловіка шпиталізували до медзакладу. У лікарні медики виявили, що куля зовсім не поранила його. Снаряд летіла в стегно, але потрапила у смартфона Motorola і відскочил від нього. 

"Куля застрягла в його мобільному телефоні!", - написав у Twitter лікар чоловіка Педро Карвальхо. Він доклав фотографію телефону з тріщиною на екрані навколо того місця, куди потрапила куля.

За інформацією медика, пацієнт відбувся переляком, а також невеликим забоєм в місце попадання кулі. Його виписали додому. Тим часом поліція шукає нападників.

Як повідомлялося, в Аргентині 22-річна дівчина вбила свого хлопця, потрапивши йому в голову смартфоном. Нещасний випадок стався у квітні у місті Сальта. Під час сварки Луїс Даріо Гуантей вдарив свою дівчину Роксану Аделіну Лопес по обличчю. У відповідь дівчина схопила телефон і кинула в чоловіка. Смартфон потрапив у скроню.

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