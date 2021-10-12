У Бразилії чохол від телефона із зображенням Халка врятував чоловіка від кулі

На чоловіка напали грабіжники.

Мешканця бразильського міста Петроліна від кульового поранення врятував чохол від смартфона із зображенням супергероя Marvel - Халка.

На чоловіка напав озброєний грабіжник, повідомляє видання New York Post.

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Перед втечею грабіжники вистрілили у нього. Чоловіка шпиталізували до медзакладу. У лікарні медики виявили, що куля зовсім не поранила його. Снаряд летіла в стегно, але потрапила у смартфона Motorola і відскочил від нього.

"Куля застрягла в його мобільному телефоні!", - написав у Twitter лікар чоловіка Педро Карвальхо. Він доклав фотографію телефону з тріщиною на екрані навколо того місця, куди потрапила куля.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

За інформацією медика, пацієнт відбувся переляком, а також невеликим забоєм в місце попадання кулі. Його виписали додому. Тим часом поліція шукає нападників.

Як повідомлялося, в Аргентині 22-річна дівчина вбила свого хлопця, потрапивши йому в голову смартфоном. Нещасний випадок стався у квітні у місті Сальта. Під час сварки Луїс Даріо Гуантей вдарив свою дівчину Роксану Аделіну Лопес по обличчю. У відповідь дівчина схопила телефон і кинула в чоловіка. Смартфон потрапив у скроню.

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