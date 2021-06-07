У Бразилії копи затримали хлопця в його день народження, заспівали "Happy Birthday" і подарували торт

Згідно з законом у Бразилії, поліцейські не мають права брати під арешт осіб, які не досягли 18 років.

У Макао (Бразилія), поліцейські заарештували хлопця за крадіжку автомагнітоли та малювання графіті з символом державного злочинного угруповання, а потім вирішили його привітати з днем народження тортом, колою і "святково-душевною" піснею.

Про це повідомляє APnews.

Поліція Бразилії заарештувала хлопця у день його 18-річчя, коли підліток офіційно вважається повнолітнім і може відповідати за свої злочини як дорослий. П'ятеро правоохоронців, дізнавшись про свято підозрюваного, організували святковий стіл з тортом, який самостійно розрізали, подали йому газовану воду, а "родзинкою на торті" стала пісня "З днем народження" португальською мовою.

Нагадаємо, у США врятували жінку, яка три тижні блукала каналізацією. У травні 43-річна Ліндсі потрапила до реабілітаційного центру в американському штаті Техас, звідки втекла після тижня лікування.

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