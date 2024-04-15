У британця з'явився конкурент: 124-річний фермер заявив, що він найстаріший чоловік у світі

Він випереджає теперішнього рекордсмена на 13 років.

Перуанський фермер може стати найстарішим чоловіком та людиною у світі після того, як відсвяткував свій 124-й день народження.

Про це пише NTK.

Він на 13 років старший за нинішнього британського рекордсмена, 111-річного Джона Тіннісвуда. Тіннісвуд був визнаний найстарішим чоловіком на планеті після смерті венесуельця Хуана Вісенте Переса у віці 114 років.

Однак, уряд Перу зараз висуває претензії від імені сільськогосподарського працівника, який народився 1900 року.

Марселіно Абад Толентіно / Фото: Jam Press

Марселіно Абад Толентіно, який походить з центрального регіону Уануко, жив поза Мережею, поки уряд не ідентифікував його 2019 року і не надав йому посвідчення особи та пенсію.

Як повідомляється, 5 квітня Марселіно, якого місцеві жителі називають "Машіко", відсвяткував свій 124-й день народження. Його пригостили спеціальним тортом і подарунками в будинку для літніх людей Casa Hogar Mis Abuelitos в Кочачінче, де він зараз проживає.

Документ Марселіно / Фото: Jam Press

Толентіно, який народився в маленькому містечку Чагла, каже, що секрет його довголіття полягає в здоровому харчуванні, багатому на фрукти і м'ясо ягнятини. Він також любить жувати листя коки, що є традицією серед громад в Андах.

Толентіно осиротів, коли йому було сім років, і ніколи не ходив до школи. Він жив у сільській місцевості і швидко навчився "користуватися благами природи", згідно із заявою перуанського уряду.

"Серед спокою флори і фауни Уануко Марселіно Абад Толентіно – або "Машіко" – розвинув здоровий спосіб життя і внутрішній мир, що знайшло відображення в його міцному здоров'ї і доброзичливому характері. Це дозволило йому зі стійкістю і майстерністю подолати 12 десятиліть життя і 5 квітня задмухати 124 свічки", - йдеться у повідомленні.

Марселіно Абад Толентіно / Фото: Jam Press

Влада допомагає Толентіно подати заявку до Книги рекордів Гіннеса як найстарішому чоловіку у світі, що, можливо, дозволить йому потіснити Тіннісвуда.

Наразі організація розглядає цю заявку. Якщо вона буде підтверджена, Толентіно також може бути коронований як найстаріша людина в історії.

Найстарішою жінкою, яка живе зараз, є 117-річна іспанка Марія Браньяс Морера.

Нагадаємо, 7 квітня померли найстаріші у світі сіамські близнюки Лорі та Джордж. Їм було 62 роки.

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