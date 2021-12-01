У Британії 350-річний паб "Чорна с**а" перейменовують через закиди у расизмі

За словами краєзнавців, "Чорну с**у" назвали так на честь самки хорта, яка, за місцевою легендою, хотіла врятувати свого господаря.

У Великій Британії паб "Чорна с**а" (The Black Bitch), який веде свою історію ще від ХVІІ столітття, вирішив змінити назву, після того, як зазнав звинувачень у расизмі.

Про це інформує Daily Mail.

Місцева легенда

За словами краєзнавців, "Чорну с**у" назвали так на честь самки хорта. На честь собаки у місті споруджено статую. Чорна самка хорта є також частиною герба міста Лінлітгоу. Місцева легенда говорить, що хоробра тварина намагалася врятувати свого господаря від голоду.

Начебто власника собаки засудили до голодної смерті на острові посеред озера поблизу міста. Тварина щодня пливла до острова з їжею для нього. Коли це було виявлено, собаку прикували до дерева на іншому острові, щоб її спіткала та ж доля, що й господаря. Городяни сприймали вірність і хоробрість тварини як свій власний символ.

Обурення місцевих

Тепер заклад буде називатися "Чорна гонча".

Генеральний директор мережі пабів Нік Маккензі, до якої входить і цей заклад, переконаний, що компанія ухвалила правильне рішення, витративши "багато місяців на обговорення".

Розлючені місцеві жителі у соціальних мережах розкритикували це рішення

"Це вже День сміху, чи жарт? Це ж частина історії Лінлітгоу";

"Це смішно, це — частина історії міста і символ вірності".

Daily Mail

Зазначимо, що це вже п’ята назва пабу, яку мережа пабів у Британії змінила у 2021 році після того, як на початку року вони вирішили перейменувати три паби під назвою The Black Boy ("Чорний хлопець") та The Black's Head ("Чорна голова").

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