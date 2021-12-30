У Британії банк помилково переказав клієнтам 130 млн фунтів

Банк побоюється, що деякі люди вже витратили гроші, тому повернути готівку буде важче.

У Великій Британії банк Santander помилково відправив клієнтам 130 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це інформує Mirror.

Гроші отримали близько 75 тис. людей і компаній. Помилка сталася, коли разові та регулярні платежі з 2000 рахунків корпоративних клієнтів були здійснені двічі. Платежі включали заробітну плату або гроші від постачальників. Другий платіж помилково був здійснений безпосередньо з власних резервів банку.

Банк побоюється, що деякі люди, які отримували платежі двічі, вже витратили гроші, тому повернути готівку буде важче. Завдання ускладнює те, що більша частина грошей надійшла на рахунки конкуруючих до Santander банків. Вони неохоче повертають кошти. Santander не тільки спілкується з конкурентами, але й намагається звернутися безпосередньо до деяких клієнтів, щоб повернути гроші. Повідомляється, що частину готівки вже вдалося повернути, але скільки саме — не уточнюється.

"Ми будемо наполегливо працювати з багатьма банками у всій Британії, щоб виправити повторювані транзакції протягом найближчих днів", — заявили у фінустанові.

Нагадаємо, що у США жінка натиснула не ту кнопку і зірвала джекпот.

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