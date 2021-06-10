У Британії чоловік вижив після того, як у нього зупинилося серце на 21 хвилину: як йому це вдалося

У британця була закупорка коронарної артерії.

У Лондоні 22-річна донька врятувала життя батька, в якого на 21 хвилину зупинилося серце. Вона виконувала усі дії, які їй говорив оператор лондонської служби швидкої допомоги.

Про це 9 червня пише Metro.

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Понад рік тому бізнесмен Ніколас почав відчувати постійний біль в грудях, але подумав, що це просто наслідки застуди. Згодом Алая прийшла до батька, але незабаром він знепритомнів. Дівчина викликала "швидку" і поки їхали медики, оператор говорив британці, що і як потрібно робити для надання першої допомоги.

Так, донька зробила батькові штучне дихання і чекала бригаду медиків. У лікарні, куди ушпиталили чоловіка, виявили, що причиною погіршення самопочуття була закупорка коронарної артерії.

"Коли я побачила, що мій батько знепритомнів, я знала, що з ним сталося щось серйозне. Я знала, що повинен діяти швидко, оскільки він не дихав", - сказала дівчина.

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Пацієнта на місяць ввели в стан штучної коми і відвезли до відділення інтенсивної терапії. На щастя, чоловік одужав, хоч і не одразу звернувся до медиків. Національна служба охорони здоров'я Великобританії повідомила, що Ніколас Сантіс виявився одним з 8,6% пацієнтів в країні, які пережили зупинку серця поза лікарнею.

"Я залишив цей світ на 21 хвилину. Я розумію, що мені пощастило залишитися в живих. Я безмірно вдячний моїй дочці і кожному, хто був поруч і допоміг", - сказав Ніколас.

Нагадаємо, у передмісті британського Борнмута рибалку екстренно шпиталізували після того, як йому до рота "застрибнула" спіймана рибина. Чоловік перестав дихати і пережив зупинку серця просто на пірсі курорту Боскомб.

Як повідомлялося, у Китаї чоловік не витримав напруження і помер просто під час проходження співбесіди на роботу. Чоловіка одразу ушпиталили до найближчої лікарні, але медики не змогли реанімувати пацієнта. Він помер від зупинки серця.

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