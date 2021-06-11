У Британії далекобійник припаркував фуру під мостом, щоб врятувати чоловіка від суїциду (фото)

Водій залишив фуру під мостом, поки чоловіка не забрали в безпечне місце.

У Британії водій вантажівки врятував юнака, який мав намір стрибнути з мосту. Кермувальник побачив молодика, який сидів на краю моста, припаркував фуру просто під тим місцем, де був юнак.

Про це пише Mirror.

Так, чоловік переліз через перила мосту і сидів на виступі, дивлячись на проїжджу частину. Коли водій вантажівки помітив юнака, який видерся на міст і був вкрай близько до краю, він під'їхав до узбіччя і припаркувався, залишивши вантажівку просто під тією частиною мосту, де сидів молодик.

Десятки людей високо оцінили дії водія вантажівки. Один із користувачів зауважив: "Молодець, водій вантажівки. Сподіваюся, людина на мосту отримає необхідну допомогу". Інший же додав: "Далекобійник - хороша людина і заслуговує найвищої поваги".

Перехожий розмістив фото з моста на автомагістралі M62, щоб привернути увагу до ситуації.

mirror.co.uk

Нагадаємо, 34-річний мешканець Пустомитів, що неподалік Львова, хотів стрибнути на контактну мережу з мосту. Від смерті його рятували поліцейські і дружина, яка благала чоловіка зупинитися. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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