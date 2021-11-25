У Британії дев'ятирічний хлопчик створив застосунок для спілкування з братиком-аутистом

У Британії дев'ятирічний хлопчик створив застосунок для спілкування з братиком-аутистом

Хлопчикові складно розмовляти.

У Великій Британії дев'ятирічний хлопчик Шон Портер самотужки розробив мобільний застосунок, щоб полегшити спілкування своєму молодшому брату з аутизмом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

Малюку Адаму складно розмовляти. Саме тому старший брат вирішив допомогти. Принцип роботи застосунку надзвичайно простий: а екрані яскраві зображення, якщо на них натиснути, додаток їх озвучує. Таким чином Адам може повідомити, що він хоче їсти, спати або гуляти.

Малому ця забавка дуже сподобалася. Батько хлопчиків каже: після того як родина почала користуватися винаходом старшого сина, менший сам став значно краще говорити.

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Як повідомлялося, в Австралії знайшли маленького хлопчика, який заблукав у чагарниках. Його три дні шукала уся поліція штату Новий Південний Уельс та сотні добровольців. Розглядали навіть версію про викрадення дитини. Трирічний Ентоні примудрився вислизнути з розташованого у сільській місцевості будинку - і зникнути. Рятувальники знайшли Ентоні на березі річки - він сидів і пив воду. А, коли до нього спустилися офіцери - навіть обійняв одного з них.