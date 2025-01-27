У Британії масово переходять на 4-денний робочий тиждень – чи "світить" таке Україні

Двісті британських компаній перейшли на постійний чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без втрати заробітної плати.

Про це пише The Guardian.

У цих компаніях, серед яких представлені благодійні, маркетингові та технологічні, працюють понад 5000 людей.

Прихильники чотириденного робочого тижня кажуть, що п’ятиденний тиждень є пережитком минулого економічного періоду. Джо Райл, керівник Фонду 4 Day Week, сказав, що "5, п'ятиденний робочий тиждень був винайдений 100 років тому і більше не відповідає меті. Ми давно запізнилися на оновлення".

За його словами, чотириденний тиждень дає людям на 50% більше вільного часу і свободу жити щасливішим і насиченим життям.

У виданні зауважують, що традиційні моделі роботи були перевернуті під час пандемії Covid-19. Досі багато працівників борються за право продовжувати працювати вдома, не кажучи вже про скорочення робочих днів.

Деякі працівники, які все ще користуються гнучкістю віддаленої роботи, відмовляються від виконання обов’язків про офісну роботу. Зокрема група співробітників Starling Bank звільнилися після того, як виконавчий директор вимагав, щоб тисячі працівників частіше відвідували офіси.

Згідно з опитуванням Survation, 58 відсотків населення Британії сподіваються, що триденні вихідні стануть "нормальним способом роботи" до 2030 року.

Натомість консерватори попереджають, що перехід на 4-денний робочий тиждень негативно вплине на бізнес і економічне зростання.

Зауважимо, що в Україні така можливість навіть не розглядається – з огляду на війну та важку економічну ситуацію. Крім того, невдовзі може додатися ще одна проблеме – нестача робочої сили, адже мільйони наших співвітчизників виїхали за кордон.

Раніше повідомлялося, що у Канаді протестували чотириденний робочий тиждень.

Читайте також:

4-денний робочий тиждень: як ставляться українці?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.