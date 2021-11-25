У Британії "розкрили" секрети знижок Чорної п’ятниці: як заощадити гроші і не упійматися на вудку шахраїв

У Британії "розкрили" секрети знижок Чорної п’ятниці: як заощадити гроші і не упійматися на вудку шахраїв

Як виявилося, насправді знижки не такі уже й великі.

Чорна п’ятниця або Black Friday традиційно тішить багатьох великими знижками. Цьогоріч день розпродажу припадає на 26 листопада, але багато сервісів і магазинів вже виставили хороші знижки. Утім, варто розуміти, що насправді багато з товарів мають не найкращу ціну і були дешевшими в 2021 році.

Про це пише The Mirror.

Зазначається, що деякі товари у Британії, рекламовані як розпродажі Чорної п’ятн иці , насправді були дешевшими на початку 2021 року. Дослідження з вебсайту LovetheSales показали, що деякі категорії одягу, техніки та аксесуарів були дешевшими протягом року, аніж у поточний тиждень Black Friday.

Наприклад, знижки на жіноче взуття насправді були кращими в травні, ніж нині, а знижки на ноутбуки - в червні. Крім того, серед товарів, які були дешевшими протягом року: один із ручних пилосмоків ( у липні коштував на 1475 грн менше, аніж зараз); кущоріз ( ціна в травні була нижчою на 39%, аніж нині), набір зубних щіток однієї з популярних компаній ( у липні коштував на 640 грн дешевше, аніж до дня великих знижок) бездротові навушники (у квітні були на 10% дешевше, аніж зараз).

Як заощадити гроші на Чорну п'ятницю:

Використовуйте правильні інструменти. Наприклад, вебсайти, які допомагають перевірити "історичні" ціни на будь-який товар у роздрібних продавців. Це допоможе знайти найкращі пропозиції. Додайте товар у кошик, а потім нічого не робіть. Залиште свої товари в кошику, а потім просто вийдіть із сайту. Деякі роздрібні продавці надсилатимуть вам електронний лист із кодом знижки, щоб спонукати вас завершити замовлення.

Як убезпечити себе під час покупок в Мережі

Кіберзлочинці можуть використовувати ваші особисті дані, щоб відкривати кредитні картки та банківські рахунки на ваше ім’я, робити покупки за допомогою ваших рахунків, отримувати кредитні аванси. Цей сезон може стати прибутковою порою року для злочинців, які справедливо вважають, що споживачі можуть трохи знизити настороженість під час поспіху за найкращими пропозиціями на популярні товари.

"По-перше, пам’ятайте, що якщо щось в Інтернеті здається занадто хорошим, щоб бути правдою, то, ймовірно, це так. Якщо продавець насправді продає дуже високий попит, очікуйте, що ціна буде високою. Якщо ви з пересторогою ставитеся до сайту, дослідіть його — Google переповнений відгуками роздрібних продавців. Онлайн-огляди можна підробити, тому якщо ви не бачите нічого, крім позитивних відгуків, і не можете визначити, чи є автори законними, дотримуйтесь своїх інстинктів", - радить Том Ґаффні, консультант із безпеки.

Створення надійних онлайн-паролів також є хорошим способом убезпечити себе від шахрайства.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber