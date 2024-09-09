В Британії вилупилося "найсмертоносніше пташеня у світі": що це за птах

В парку птахів Birdland, розташованому в Котсуолдсі, сталася знакова подія — уперше в історії парку вдалося вивести пташеня південного казуара. Ці птахи відомі як одні з найбільших і найнебезпечніших нелетючих птахів на планеті.

Про це пише The Telegraph.

Південний казуар славиться своєю небезпекою завдяки величезним кігтям, потужним ногам і агресивній поведінці при загрозі. Є випадки, коли ці птахи ставали причиною смерті людей, як, наприклад, трагічний випадок у Флориді, коли домашній казуар напав на 75-річного Марвіна Хаджоса.

Це досягнення є важливим для парку диких тварин Bourton-on-the-Water, де протягом понад 25 років намагаються розмножувати казуарів. Пташеня, що з’явилося завдяки програмі Eaza Ex-situ (колишня Європейська програма по збереженню видів), стало тільки четвертим пташеням такого виду, що вивелося в Європі цього року, і першим у Великобританії з 2021 року.

Батьки пташеняти — самець з Avifauna в Нідерландах і самка з Франкфурта, Німеччина — проживають разом у Birdland з 2012 року. Директор Birdland, Алістер Кін, зазначив: «Багаторічна праця команди дала плоди, коли ми побачили, як це чудове рожеве пташеня починає досліджувати своє нове оточення під наглядом турботливого батька».

Південні казуари мають кігті, схожі на ножі, довжиною до 10 см. Ці птахи мають репутацію одних з найнебезпечніших у світі, і їхній розмір, швидкість і сила в поєднанні з гострими кігтями змушують з великою серйозністю ставитися до їхнього догляду. Для спостереження за гніздом використовуються відеокамери, щоб не турбувати птахів під час інкубації.

Самець казуара відповідає за висиджування яєць і виховання пташенят, що є рідкістю серед тварин. Після виведення пташенят він веде їх до місць годування, захищає і навчає їх правилам життя. Молоді птахи залишаються з батьком до 16 місяців.

birdland.co.uk

Назва «казуар» походить від двох слів з папуаської мови: «касу» (що означає «рогатий») і «вари» (що означає «голова»), що належати до каски на голові птаха.

Попри те, що південні казуари не здатні літати, вони є швидкими бігунами, досягаючи швидкості до 31 милі на годину. Крім того, ці великі птахи можуть стрибати на висоту до 2 метрів і навіть плавати.

Нагадаємо, у Чорнобильському біосферному заповіднику зареєстровано новий вид птаха — мартин скельний (Larus michahellis). Це 226-й вид птахів у заповіднику. Мартин був помічений 6 травня 2023 року на лівому березі річки Прип’ять.

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