У британської міністерки вкрали сумочку, поки вона говорила про спалах крадіжок

Інцидент стався під час конференції Асоціації поліцейських інспекторів у центральній Англії.

У британської державної міністерки поліції, пожежної безпеки та запобігання злочинності Даяни Джонсон вкрали сумочку в готелі, поки вона перебувала на конференції для поліцейських вищого та середнього рангу. У своєму виступі вона говорила зокрема про спалах крадіжок у країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного чиновника, присутнього на цій зустрічі.

Інцидент стався у вівторок, 10 вересня, під час конференції Асоціації поліцейських інспекторів у центральній Англії, яка була присвячена проблемі дрібних крадіжок.

У той час як загальний рівень злочинності у Британії загалом знижується, кількість крадіжок у окремих осіб таких предметів, як сумки та мобільні телефони, зросла на 40%, за даними Управління національної статистики.

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У своїй промові Джонсон оголосила про плани провести навчання більшої кількості поліцейських для боротьби з антисоціальною поведінкою після “десятиліття занепаду”, наголосивши, що країну охопила “епідемія антисоціальної поведінки та крадіжок”.

У Міністерстві внутрішніх справ відмовилися коментувати інцидент із крадіжкою у міністерки поліції.

Однак невдовзі поліція Ворикшира, де відбувалася конференція, повідомила про затримання 56-річного чоловіка за підозрою в крадіжці зі зломом у зв'язку із цим інцидентом.

Нагадаємо, раніше у Франції з потяга, що сполучав Ніццу (Приморські Альпи ) з Парижем, було вкрадено 11 розкішних сумок, що належали невістці еміра Катару..

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