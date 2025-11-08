У Британії існує незвичайний готель, де вашим сусідом буде не людина: чому туди вишикувалися черги

У Великобританії працює мініготель, де вашим сусідом може стати поні / © The Mirror

На півночі Великобританії діє незвичайний мініготель, який обов’язкового сподобається любителям живої природи. Однак, відвідувачі мають бути готові що їхнім сусідом може виявитися не людина, а милий шотландський поні Безіл.

Про це пише The Mirorr.

28-річна Бріттані Спархем відкрила свій будинок для відпочинку, а саме — переобладнану стайню поблизу Тергартона в Ноттінгемширі. Оскільки житло має спільну стіну зі стайнями, вона зробила спеціальні двері, щоб гості могли бачити свого сусіда: 12-річного мініатюрного шотландського поні Безіла.

Цей сарай став неймовірно популярним серед туристів-любителів тварин. Орендувати будинок, розташований на території маєтку 17 століття, можна мінімум на дві ночі, вартість починається від 360 фунтів стерлінгів (приблизно 19 808 тисяч гривень).

«Спочатку у нас була ідея просто здати господарську будівлю в оренду, оскільки через Covid спостерігався величезний наплив людей, які шукали місця для відпочинку. Але оскільки стайня Безіла розташована поруч, ми подумали, чому б не зробити щось справді унікальне та не відкрити дверний отвір між двома кімнатами, щоб гості могли бачити нашого поні», — розповіла Бріттані.

Жінка також зазначила, що таке рішення позитивно вплинуло на Безіла, оскільки у нього завжди є компанія, багато метушні та уваги.

У Великобританії є мініготель, де вашим сусідом буде поні / © The Mirror

«Безіл — дуже спокійний. Він любить гратися з друзями в полі вдень, але також дуже радіє, коли може зайти до своєї стайні на ніч. Ми просто відчиняємо ворота з поля і він сам забігає всередину. Він знає, що отримує багато уваги і все сіно на ніч тільки для себе», — зазначила Спархем.

Сарай обладнаний кухнею, ванною кімнатою, двоспальним ліжком та двоярусними ліжками, що дозволяє розмістити чотирьох людей. Гості мають доступ до відкритого вогнища з грилем для барбекю та вуличної хатини, а також можуть прогулятися по мосту, щоб помилуватися коровами, вівцями та кіньми.

Завдяки відео, які гості публікували в соціальних мережах, проживання в цій стайні швидко стало вірусним і надзвичайно популярним. Бріттані зазначає, що бронювання іноді розписано на рік наперед.

Попри те, що гостям заборонено годувати поні Безіла, вони можуть розчісувати його спеціальними інструментами та, за бажанням, допомогти прибрати його стайню. На платформі «Airbnb» є попередження, що через проживання поруч із поні, можливі характерні шуми та запахи.

«Незнайомці іноді реагують неоднозначно: людям здається, що тут може бути неприємний запах або занадто шумно, але всім, хто тут зупиняється, — подобається. Багато людей закохалися в зухвалий характер Безіла та часто повертаються. Деякі гості, яких ми приймали, поверталися сім чи вісім разів за ці роки. Він у нас вже понад 10 років, з того часу, як йому виповнилося лише два роки, тому він дуже улюблений і шанований член нашої родини», — наголосила Брітані.

У Великобританії є мініготель, де вашим сусідом буде поні / © The Mirror

На прилеглих вигонах біля стайні також проживає чимало інших тварин: стадо високогірних корів, гебридські вівці, коні, свині, кури та норвезькі лісові коти.

За п’ять років роботи проєкту більшість часу все йшло без проблем, проте трапився один курйозний випадок. Як розповіла Бріттані, яка живе на території та пильно стежить за порядком, врятована вівця-бешкетниця одного разу заскочила в кімнату для гостей і забруднила усе ліжко безпосередньо перед їхнім заселенням.

Хоча це стало несподіванкою, гості поставилися до інциденту з гумором, а персонал встиг усе прибрати. Однак після цього випадку вівцям заборонили ночувати у приміщеннях для туристів.

