У Британії продають один із найбільш загадкових будинків країни: ціна вражає

У селі Хабберлі неподалік Шрусбері (графство Шропшир, Велика Британія) виставили на продаж будинок, який може вважатися одним із найбільш усамітнених у країні. Котедж розташований просто серед лісу, на території колишньої мідної шахти XIX століття, і зберіг елементи свого промислового минулого.

Про це повідомило видання The Sun.

Будинок із двома спальнями має площу понад 130 квадратних метрів. Його зводили як житло для керівника шахти, тож архітектура поєднує практичність та солідність. Усередині — простора вітальня завдовжки майже 8 метрів із цегляним каміном, дерев’яними підлогами та відкритими балками, що додають приміщенню затишку. Кухня виконана у форматі open space, із сучасним облаштуванням. Є й окрема сімейна ванна кімната, а також веранду з виходом на терасу.

Нерухомість розташована на ділянці майже пів гектара, яка нині перетворена на сади з рідкісними декоративними рослинами. Звідси відкриваються краєвиди на пагорби Шропшира. Водночас територія не втратила історичної автентики: тут і досі стоїть димар старої котельні, а також шахтний колодязь, який нині обгороджений із міркувань безпеки.

Агентство Strutt & Parker, яке займається продажем, підкреслює, що житло ретельно модернізували. Власники зберегли високі стелі та оригінальні архітектурні деталі, але водночас додали всі зручності, необхідні сучасному мешканцю.

Ціна котеджу становить £520 тисяч (приблизно 25 мільйонів гривень). За словами агентів, це ідеальний варіант для тих, хто шукає абсолютну тишу, приватність і водночас хоче жити серед природи з історією.

