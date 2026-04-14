У будинку під час ремонту знайшли тіло дитини, загорнуте у газету 1910 року: моторошні подробиці

У Британії розслідують загадкову смерть немовляти / © Getty Images

У місті Бішоп-Окленд, графство Дарем, у Великій Британії під час ремонту будинку ще у липні 2024 року виявили моторошну знахідку. Під підлогою було тіло дитини, загорнуте у газету 1910 року. Зараз експертиза показала, що дитина могла померти ще у 18-19 столітті.

Про це пише mirror.co.uk.

Що відомо про загадкову знахідку у Британії

Як стало відомо під час судового розслідування, скелет немовляти, знайдений у квартирі на верхньому поверсі з мотузкою, обмотаною навколо шиї, міг належати хлопчику, народженому ще 1726 року, хоча питання щодо причин смерті дитини залишаються без відповіді.

Залишається загадкою, як дитина опинилася загорнутою в газету 1910 року. Коронеру повідомили, що за допомогою ДНК-аналізу було підтверджено, що останки належать хлопчику.

Дитина народилася доношеною, проте встановити, чи вона народилася мертвою, чи померла за підозрілих обставин, не вдалося. Співробітниця коронера Стефані Клаф зазначила, що дитину знайшли з мотузкою, обмотаною навколо шиї тричі, з вузлом і ще однією петлею.

Під час розслідування було повідомлено: «Здавалося, що навколо шиї дитини було обмотано тонкий матеріал, схожий на мотузку». Скелет був загорнутий у газету під назвою «The Umpire» з датою червня 1910 року.

«The Umpire» — британська недільна газета, заснована в Манчестері 1884 року. У випуску, в якому знайшли немовля, напевно, містилися новини про смерть короля Едуарда VII, що сталася місяцем раніше і спричинила конституційну кризу. Це була газета, що коштувала один пенні, гаслом якої було: «Без страху й упередженості».

Хлопчик міг померти між 1726-м та 1812 роком

Пані Клаф повідомила на відкритті слідства, що попри радіовуглецеве датування та аналіз ДНК встановити точну дату життя дитини не вдалося. Однак вважається, що це був період між 1726-м і 1812 роком.

Як стало відомо під час слідства, один із видів радіовуглецевого датування показав, що дитина народилася до перших випробувань атомної бомби в Нью-Мексико 16 червня 1945 року.

2 серпня в Королівській лікарні Вікторії в Ньюкаслі доктор Луїс Мулкахі разом із судовим антропологом провів розтин. Причину смерті дитини визначили як «не встановлену».

Зразки ДНК підтвердили, що це був доношений плід чоловічої статі на терміні від 38 до 40 тижнів. Під час розслідування було повідомлено, що неможливо встановити, чи дитина народилася мертвою, але вона «не була живою під час ядерної ери».

Хлопчика поховають на місцевому кладовищі

Поліція графства Дарем та Рада графства Дарем наразі організовують поховання немовляти на міському кладовищі Бішоп-Окленд у понеділок, 27 квітня.

Розслідування смерті дитини триває.