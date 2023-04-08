У Бурятії під контролем пожежників спалювали траву: згоріло пів села (відео)

Селянам-погорільцям місцева влада видала по 10 тисяч рублів та дошки як відшкодування збитків.

Бурятські пожежники планово випалювали суху траву в полі біля села Солонці і випадково спалили пів села.

Про цей випадок повідомила місцева телерадіокомпанія “Тівіком”, а відео згарища поширюють в соцмережах.

В бурятской деревне Солонцы пожарные жгли траву в поле и заодно сожгли полдеревни. Для компенсации сгоревшего жителям выдали доски и по 10 тысяч рублей на руки.



Гойда! pic.twitter.com/VnPHt5cu5z — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) April 8, 2023

За словами очевидців, спалювання трави відбувалося від контролем місцевих МНСників і на початку проблем не виникало. Та коли полум’я майже догоріло, вогонь спалахнув з новою силою і перекинувся на огорожі, господарські та житлові будинки.

Місцева мешканка розповіла, що на її обійсті згоріли придбані на зиму три машини дров, сараї та паркани, лише дивом за допомогою сусідів вдалося врятувати житловий будинок.

Пожежники пояснюють, що НП сталася через відсутність у селі мінералізованої смуги, яку мала прокласти місцева адміністрація.

Мешканцям села “щедро” відшкодували завдані збитки. Чиновники видали погорільцям дошки для ремонту та по 10 тисяч рублів (приблизно $80) на руки.

Нагадаємо, голова Республіки Бурятія Олексій Циденов на російсько-монгольському ярмарку в Улан-Уде купив килим із зображенням Володимира Путіна.

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