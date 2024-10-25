У церкві на великому екрані дітям показали порнографію замість слів пісні (фото)

Школярі мали заспівати пісню до свята врожаю, коли замість тексту гімну на екрані з'явилася "абсолютна мерзота".

Діти у віці шести років були піддані впливу "абсолютної непристойності", коли на великому екрані церкви замість текстів пісень з'явилося зображення з рейтингом 18+.

Про це пише Mirror.

Учні початкової школи громади Горнсі у Східному Йоркширі, Велика Британія, відвідували сусідню Об'єднану реформатську церкву, щоб заспівати пісню на честь свята врожаю. Слова однієї з пісень нібито були замінені на порнографічні зображення.

Один із батьків, який побажав залишитися невідомим, розповів: "Одну хвилину діти співають "Ми оремо поля і розкидаємо", а в наступну церква показує учням цілковитий бруд. Шести- і семирічні діти були шоковані і не знали, куди дивитися".

Церква / Фото: Google Maps

Вчителі кинулися до ноутбука, який проектував зображення, у відчайдушній спробі мінімізувати завдану шкоду. Батьки отримали листи від працівників школи, де навчається 500 учнів. Вони також звернулися до працівників служби безпеки міської ради, щоб ті допомогли дітям, які перебувають у скрутному становищі.

У листі, надісланому в день інциденту, діти читали текст пісні на екрані, який обслуговували церковні волонтери, коли з'явився "неприйнятний контент". Вони додали, що екран був увімкнений лише "декілька секунд", і що вони не впевнені, чи зрозуміли діти, що сталося. Директор школи зв'язався з церквою, щоб розібратися з інцидентом.

Нагадаємо, чоловік знімав на відео, як займається сексом з жінкою. Пікантні кадри він надсилав невістці коханої.

Читайте також: