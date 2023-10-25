У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера: люди збирали гроші в пакети (фото, відео)

У Чехії скинули мільйон доларів на поле із гелікоптера.

Про це пише Brainee.

Ощасливив людей інфлюєнсер та ведучий Каміл Бартошек, більш відомий як Kazma.

Спершу передбачалося, що шалену суму отримає одна людина. Kazma влаштував конкурс, де поставив задачу розшифрувати код у його авторському фільмі Onemanshow: The Movie. Втім, ніхто не зміг здогадатися, що саме було зашифровано у стрічці, тож він вигадав альтернативний план.

"Вони були поруч із тобою із самого початку. Чесно кажучи, я не знаю, що буде з цією купою грошей. Тепер ми всі разом можемо закінчити історію цього фільму. Дайте нам знати, що, на вашу думку, мені потрібно з ними робити. Дайте нам декілька днів, і ми придумаємо план Б", - написав він тоді в Instagram.

Пізніше Бартошек оголосив, що вирішив роздати мільйон доларів однодоларовими купюрами людям, які зареєструвалися на його сайті. Він надіслав їм електронного листа о шостій ранку в неділю із закодованою інформацією, де цього дня він скине гроші з гелікоптера.

У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера / Фото: скриншот з відео

Той, хто правильно розшифрував локацію і вчасно прибув у поле поблизу міста Лиса-над-Лабем під Прагою, міг ловити їх стільки, скільки вдасться.

У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера / Фото: скриншот з відео

У Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера / Фото: скриншот з відео

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як люди бігають полем із пакетами, намагаючись зібрати якомога більше однодоларових купюр. За словами Бартошека, на "збір банкнот" прийшло близько чотирьох тисяч людей.

Цікаво, що до кожної банкноти прикріплений QR-код з посиланням на платформу Donio, де вони можуть зробити пожертву на добру справу.

Нагадаємо, у США жінка забула у потягу сумку з 12000 доларів готівкою. Стало відомо, хто виявив втрачене.

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