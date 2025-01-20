У черниці з'явилася конкурентка: 119-річна жінка заявила, що вона найстаріша людина планети (фото)

Незадовго до свого 120-річчя, прабабуся Деоліра Глісія Педро да Сілва з бразильського штату Ріо-де-Жанейро прагне, щоб її визнали найстарішою живою людиною планети за версією Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише New York Post.

Наразі найстарішою живою людиною у світі є інша бразилійка, Іна Канабарро Лукас, черниця з південного штату Ріо-Гранде-ду-Сул, якій 116 років, але родина Деоліри та її лікарі впевнені, що незабаром вона перехопить титул релігійної жінки.

"Її все ще немає в книзі, але вона найстаріша в світі згідно з документами, які ми маємо на неї, як я нещодавно дізналася", - сказала онука Деоліри Доротея Феррейра да Сілва, яка вдвічі молодша за неї.

Документи свідчать, що Деоліра народилася 10 березня 1905 року в сільській місцевості Порчункула, невеликому містечку в штаті Ріо.

Деоліра Глісія Педро да Сілва / Фото: Jam Press

Зараз вона живе в барвисто розмальованому будинку в Ітаперуні, де про неї піклуються дві її онуки – 60-річна Доротея та 64-річна Лейда Феррейра да Сілва.

За бабусею також спостерігають лікарі та дослідники, яких цікавить, як вона пережила середню тривалість життя в Бразилії, що наразі становить 76,4 роки, більш ніж на чотири десятиліття.

"Пані Деолірі 2025 року виповниться 120 років. Її загальний стан здоров'я хороший, як для її віку, вона не приймає жодних ліків", - сказав лікар-геріатр Хуаір де Абреу Перейра, який часто оглядає Педро да Сілву і допомагає її родині в процесі роботи з Книгою рекордів Гіннеса.

У своїй заяві представник Книги рекордів повідомив, що не може підтвердити отримання заявки Педро да Сілви, оскільки отримує багато заявок від людей з усього світу, які претендують на звання найстарішої живої людини.

За словами лікаря, велика повінь в регіоні майже двадцять років тому знищила більшість оригінальних документів Деоліри. Це може стати проблемою для офіційного визнання її віку.

Деоліра Глісія Педро да Сілва / Фото: Jam Press

Навіть якщо її вік не є точним, Педро да Сілва, безумовно, старша за 100 років, за словами Матеуса Відігала, дослідника з Університету Сан-Паулу, який вивчав її випадок в рамках проєкту з вивчення надстарілого населення Бразилії.

"Пані Деоліра не була виключена з дослідження, але є один нюанс – відсутність документації, яка була б схвалена цими організаціями", - сказав Відігал, маючи на увазі установи, такі як Книга рекордів Гіннеса.

За словами доктора Перейри, здорове харчування та режим сну жінки є запорукою її довголіття. Донині вона добре спілкується зі своєю сім'єю і полюбляє їсти банани.

"Я б хотіла дожити до її віку і бути такою, як вона", - каже Феррейра да Сілва, її онука. "У той час як у нас високий кров'яний тиск і діабет, у неї немає нічого з цього".

Нагадаємо, 100-річна жінка досі працює та водить авто. Вона дала поради для тривалого життя.

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