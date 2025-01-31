У чоловіка поцупили "невикрадне" авто за $227 000 менш ніж через 60 годин після купівлі – фото

Англієць, у якого викрали розкішний позашляховик менш ніж через 60 годин після того, як він приїхав додому, стверджує, що в автосалоні його запевнили, що машину "неможливо поцупити".

Про це пише Oddity Central.

45-річний Джон із графства Ворікшир, Велика Британія, купив Range Rover 2024 SV Edition One вартістю $227 000 у дилера в Ковентрі 14 грудня минулого року. Позашляховик із лімітованої серії (у Великій Британії було випущено лише 550 одиниць) мав графітові колісні диски вартістю 12 000 доларів, розкішний високотехнологічний інтер'єр і безліч цікавих функцій, наприклад, сидіння, які вібрують під звуки музики, що грає в салоні автомобіля.

Джон знав, що це приверне небажану увагу в країні, де останніми роками зростає кількість викрадень розкішних автомобілів, але він стверджує, що в дилерському центрі йому сказали, що в машині встановлено нову систему безпеки Jaguar Land Rover (JLR), яка робить його неможливим для викрадення. Менш ніж через 60 годин автомобіль Джона був викрадений з його під'їзної доріжки.

"Я почувався в безпеці, знаючи це, адже я щойно заплатив 183 000 фунтів стерлінгів за автомобіль виробництва JLR, і співробітники були впевнені, що тепер вони зробили ці автомобілі безпечними і захищеними від викрадення", - сказав Джон журналістам, додавши, що він попросив співробітників дилерського центру встановити іммобілайзер Ghost Immobiliser, який вимагає введення пароля для запуску автомобіля, але йому відповіли, що це не потрібно, тому що "ніхто не візьме цю машину".

Range Rover 2024 SV Edition One / Фото: скриншот з відео

Менш ніж через 60 годин після того, як Джон приїхав на своєму новому Range Rover додому, він прокинувся від декількох пропущених дзвінків від компанії, що відстежує автомобіль, і, виглянувши у вікно свого будинку, побачив порожню під'їзну дорогу. На записі з камер відеоспостереження видно, як близько першої ночі з машини виходять троє людей, двоє з яких прямують до позашляховика, а третій стоїть "на шухері". Жоден із них не наближається до будинку власника достатньо близько, щоб скористатися сканером ключів, але вони якимось чином отримують доступ до автомобіля, а потім за 15 хвилин заводять його і їдуть геть.

Власник досі не розуміє, як злодіям вдалося викрасти його розкішний Range Rover, навіть не розбивши вікна, але вважає, що той факт, що автомобіль висадив їх і просто поїхав, означає, що вони були впевнені, що зможуть отримати те, за чим приїхали.

"Вони не підходили до будинку зі сканувальним пристроєм, щоб отримати сигнал ключа, що б вони не робили, вони не потребували нічого складнішого", - сказав 45-річний чоловік.

Джон вже поскаржився компанії Jaguar Range Rover (JGR), заявивши про "катастрофічний збій системи безпеки, розрекламованої як найсучасніша", але компанія не реагує на це. Представник компанії вже заявив пресі, що JGR не розглядатиме жодних претензій щодо відповідальності, оскільки викрадення автомобіля – це ризик, з яким стикаються всі власники.

Нагадаємо, водій на рік залишив авто в аеропорту і тепер має сплатити за паркування шокувальну суму. Власник залишив свою машину ще торік у січні.

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