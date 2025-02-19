У Чорнобильській зоні з'явилось стадо диких корів: як вони виживають без людей

Цей випадок є унікальним для України: хоча генетично чорнобильські корови не відрізняються від домашніх, їхня поведінка значно змінилася.

У Чорнобильському заповіднику з’явилися дикі корови, які змогли адаптуватися до умов дикої природи. Науковці зазначають, що поведінка цих тварин нагадує диких турів, а їхня соціальна структура забезпечує ефективний захист молодняку.

Про це повідомили у zhenskiy.kyiv.ua.

У Чорнобильській зоні з'явилось стадо диких корів.

За словами старшого наукового співробітника заповідника Сергія Жили, процес здичавіння корів у Чорнобильській зоні триває від 2019 року. Тварини почали уникати людей і транспорту, а зараз частина стада вже звикла до присутності військових і навіть підходить за їжею.

Цей випадок є унікальним для України: хоча генетично чорнобильські корови не відрізняються від домашніх, їхня поведінка значно змінилася. Вони сформували складну соціальну структуру, що допомагає виживати в дикій природі.

На початку року у стаді налічувалося 20 особин: 10 корів, 8 биків та 2 телят. Стадом керує альфа-самець, який контролює процес розмноження та підтримує порядок серед биків. Конкуренція між самцями за лідерство іноді призводить до боротьби, але це лише зміцнює стадо.

У Чорнобильській зоні з'явилось стадо диких корів.

Головним ворогом корів у Чорнобильській зоні є хижаки: вовки, рисі та ведмеді. Однак тварини виробили ефективні механізми захисту – вони утворюють захисні формації, в яких молодняк перебуває в центрі, а дорослі особини захищають його ззовні.

Попри холодні зими, корови успішно адаптувалися до місцевих умов. Спершу їх підгодовували, але згодом було вирішено запровадити природний випас. Узимку тварини споживають залишки трави, гілки та пирій, а також використовують покинуті сараї як укриття.

Хоча виживання в екстремальних умовах – це виклик, тварини поступово пристосовуються, проходячи природний відбір. Вовки не становлять значної загрози, адже корови організовують ефективний захист від нападів.