У Чорнобильській зоні зафіксували рідкісне пташеня орлана-білохвоста

Орлан-білохвост. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили рідкісного птаха — пташеня орлана-білохвоста, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомила пресслужба заповідника.

Орлан-білохвост. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На початку травня фахівці обстежили гніздову ділянку, де зафіксували пташеня орлана. За словами орнітолога Сергія Домашевського, молодий птах сидів на гілці поруч із гніздом. Його оперення вже повністю сформоване, що свідчить про близький період вильоту.

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“За сприятливих умов пташенята можуть залишати гніздо вже через 10–14 тижнів після вилуплення”, — пояснюють у заповіднику.

Навіть після першого польоту молоді орлани певний час залишаються поблизу гнізда та повертаються до батьків. Остаточно вони відокремлюються восени, розпочинаючи самостійне життя.

Такі спостереження є важливою частиною моніторингу стану популяції цього рідкісного виду. Фіксація здорового та активного пташеняти свідчить про успішне гніздування і добрі умови в заповіднику.

Раніше поблизу Чорнобиля помітили рідкісного чорного лелеку.

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